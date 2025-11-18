به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مدرسه شبانهروزی دخترانه در ایالت کبی نیجریه هدف حمله مسلحانه قرار گرفت که در پی آن معاون مدیر مدرسه کشته شد، یک کارمند زخمی گردید و تعدادی از دانشآموزان دختر ربوده شدند.
منابع نیجریهای اعلام کردند این حمله به یک مدرسه دولتی در شهر «ماجا» رخ داد. گروهی مسلح پس از درگیری با نیروهای پلیس، از دیوار مدرسه بالا رفتند و دانشآموزان را با خود بردند.
بر اساس گزارش مقامات امنیتی و اظهارات مسئولان مدرسه، مهاجمان با سلاح گرم و تاکتیکهای هماهنگ اقدام به حمله کردند. نافع ابوبکر کوتارکوشی، سخنگوی پلیس، تأیید کرد که «حسن یعقوب ماکوکو» معاون مدیر مدرسه، در جریان مقاومت علیه مهاجمان جان خود را از دست داد و یک کارمند دیگر نیز بر اثر تیراندازی زخمی شد.
وی افزود که پلیس واحدهای تاکتیکی، نیروهای نظامی و نگهبانان محلی را برای جستوجوی جنگلها و مسیرهای فرار مهاجمان اعزام کرده و عملیات جستوجو و نجات همچنان ادامه دارد.
این حادثه در شرایطی رخ میدهد که دولت وعده داده بود وضعیت امنیتی را بهبود بخشد اما موج ربایش دانشآموزان در شمال غرب نیجریه همچنان ادامه دارد و گروههای مسلح در این منطقه بارها اقدام به ربودن جمعی دانشآموزان با هدف دریافت باج کردهاند.
................................
پایان پیام/ 167
نظر شما