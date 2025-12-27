به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اعتکاف بزرگ نوجوانان با عنوان «۳ روز تا بی‌نهایت» ویژه دانش‌آموزان پسر پایه‌های هفتم تا نهم، از ۱۲ تا ۱۵ دی‌ماه در آستان مقدس امامزاده قاسم بن الحسن(ع) شمیران برگزار می‌شود.

این مراسم معنوی سه‌روزه با هدف تقویت هویت دینی و تربیتی نوجوانان، همراه با برنامه‌های متنوع و جذاب از جمله محفل انس با قرآن، هیئت، مسابقات گروهی، اجرای نمایش و جلسه تربیتی ویژه والدین تدارک دیده شده است.

در این اعتکاف، جمعی از چهره‌های شناخته‌شده مذهبی و فرهنگی از جمله حجج اسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، محمد قمی، محمدمهدی ماندگاری، علیرضا پناهیان، میرهاشم حسینی، سیدعلیرضا تراشیون، احسان بی‌آزار تهرانی، سعید شحیطاط و محمد رستمی تهرانی و همچنین حاج حسین یکتا، کربلایی امین قدیم، کربلایی سید محمدرضا نوشه‌ور، سید محمد حسین خیرالامور، نجم‌الدین شریعتی، قاریان بین‌المللی قرآن کریم و یک مهمان ویژه حضور خواهند داشت.

این برنامه از روز جمعه ۱۲ دی‌ماه آغاز و تا دوشنبه ۱۵ دی‌ماه ادامه دارد و به دلیل محدودیت ظرفیت، اولویت با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت‌نام کنند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۰۱۹۰۲۳۷۳۶ تماس بگیرند و جهت ثبت‌نام به پایگاه اینترنتی Ahlamenalasal.com مراجعه کنند.

