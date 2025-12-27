به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت اسکاتلند اعلام کرده است که برای کمک به قربانیان زمین‌لرزه‌های کشور افغانستان، مبلغ ۱۲۵ هزار پوند را از طریق صندوق اضطراری بشردوستانه کشور اسکاتلند به دو نهاد خیریه اختصاص داده است.

این کمک‌ها صرف توزیع پول نقد، پتو، لباس و بسته‌های بهداشتی در مناطق آسیب‌دیده خواهد شد تا خانواده‌ها بتوانند زمستان پیش‌رو را سپری کنند.

آنگوس رابرتسون، وزیر امور خارجه کشور اسکاتلند، با اشاره به وضعیت بحرانی کشور افغانستان گفت زمین‌لرزه‌ها در شرایطی رخ داده که این کشور از پیش با یک بحران شدید انسانی روبه‌رو بوده و گذران زندگی برای بسیاری از مردم به‌ویژه در زمستان، بسیار دشوار است.

به گفته ول براون، رئیس بنیاد خیریه کریستین اید اسکاتلند، زنان و کودکان بیشترین آسیب را دیده‌اند و این کمک‌ها به خانواده‌های آسیب‌پذیر در شهر های نورگل و چوکای استان کنر می‌رسد.

سولومون کورنلیوس، مدیر بنیاد خیریه تیرفاند کشور افغانستان نیز تأکید کرده است که این بسته‌ها علاوه بر کمک نقدی، شامل کیت‌های زمستانی و حمایت‌های اولیه روانی خواهد بود.

