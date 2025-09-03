به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت ترکیه در کابل روز گذشته (سه‌شنبه ۱۱ شهریور) اعلام کرد که روند ارسال و توزیع کمک‌های فوری این کشور برای آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه‌های اخیر در شرق افغانستان آغاز شده است.

براساس این اطلاعیه، از عصر روز سه‌شنبه بسته‌های کمکی ۷۰ کیلویی شامل آرد، برنج، روغن، شکر و چای میان یک‌هزار خانواده آسیب‌دیده توزیع خواهد شد.

این بسته‌ها همچنین وسایل آشپزخانه را در بر می‌گیرد تا خانواده‌ها بتوانند غذای خود را به صورت مستقل آماده کنند.

سفارت ترکیه افزود که از شب گذشته توزیع غذای گرم در مناطق زلزله‌زده آغاز شده و در هماهنگی با نهادهای محلی و امدادی، برنامه‌هایی برای ارسال دارو و تجهیزات پزشکی نیز در دست اجرا قرار دارد.

در ادامه این کمک‌ها، یک پرواز نظامی حامل چادر، پتو و مواد غذایی فردا در فرودگاه جلال‌آباد فرود خواهد آمد و مراحل انتقال فوری آن به آسیب‌دیدگان در حال برنامه‌ریزی است.

سفارت ترکیه همچنین اعلام کرد که «قطار کمک‌های انسانی شماره ۲۲» با بیش از ۶۰۰ تُن تجهیزات امدادی به زودی خاک ترکیه را ترک خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود در ماه سپتامبر وارد افغانستان شود.

