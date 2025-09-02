  1. صفحه اصلی
بریتانیا یک میلیون پوند برای کمک به زلزله‌زدگان شرق افغانستان اختصاص داد

۱۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰
وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که این کشور به‌منظور حمایت فوری از خانواده‌های آسیب‌دیده در پی زلزله‌های اخیر شرق افغانستان، یک میلیون پوند کمک اضطراری اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) _ ابنا _ وزارت امور خارجه بریتانیا روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به دنبال زمین‌لرزه‌های مرگبار در استان‌های شرقی افغانستان، این کشور یک میلیون پوند کمک اضطراری را برای رسیدگی به وضعیت بازماندگان و آسیب‌دیدگان اختصاص داده است.

در این بیانیه آمده است که این کمک مالی با هدف تأمین خدمات فوری درمانی و فراهم‌سازی سرپناه‌های موقت برای خانواده‌هایی که خانه‌های خود را از دست داده‌اند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وزارت خارجه بریتانیا تأکید کرده است که کمک‌های یادشده در چارچوب همکاری‌های بشردوستانه و از طریق نهادهای بین‌المللی امدادرسان به دست نیازمندان خواهد رسید تا هرچه سریع‌تر نیازهای اولیه و ضروری مردم مناطق آسیب‌دیده برآورده شود.

زلزله‌های اخیر در استان‌های کنر و ننگرهار افغانستان بیش از هزار و دویست کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته و خسارات گسترده‌ای به منازل مسکونی، مزارع و تأسیسات محلی وارد کرده است.

