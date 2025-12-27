رشد بیش از ۳۰ درصدی مشارکت در اعتکاف ۱۴۰۴/ گسترش جهانی اعتکاف در بیش از ۷۰ کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید علیرضا تکیه‌ای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز به‌منظور تبیین ابعاد فرهنگی، اجتماعی و راهبردی اعتکاف در خبرگزاری حوزه برگزار شد، با اشاره به شرایط اجتماعی و سیاسی کشور اظهار کرد: در مواجهه با چالش‌ها و تنش‌های اجتماعی و سیاسی، حفظ خویشتن‌داری، تعادل و تقویت سرمایه‌های معنوی جامعه از مهم‌ترین وظایف اجتماعی است و اعتکاف به‌عنوان حرکتی عمیق، داوطلبانه و مردمی، نقشی اساسی در این مسیر ایفا می‌کند.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف با بیان اینکه اعتکاف امروز به پدیده‌ای پرتراکم و فراگیر تبدیل شده است، افزود: این آیین عبادی اکنون از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران گسترش یافته و به جریان زنده و جاری در متن جامعه بدل شده است.

رشد اعتکاف از یک آیین محدود تا حرکتی میلیونی

حجت‌الاسلام والمسلمین تکیه‌ای با مرور تاریخچه اعتکاف تصریح کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اعتکاف مراسمی محدود و عمدتاً ویژه اقشار خاص بود و حتی در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب نیز به‌دلیل محدودیت امکانات، با ظرفیت اندک برگزار می‌شد. این روند تا سال ۱۳۷۳ ادامه داشت و شمار معتکفان به حدود ۱۶ هزار نفر رسید.

وی خاطرنشان کرد: نقطه عطف گسترش اعتکاف، توجه راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که پس از آن، با فراخوان ائمه جمعه و جریان‌سازی فرهنگی و رسانه‌ای، اعتکاف وارد مسیر رشد مستمر شد؛ به‌گونه‌ای که امروز پس از حدود ۳۰ سال، شمار معتکفان به یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر رسیده است.

غلبه جوانان و بانوان در ترکیب جمعیتی معتکفان

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف در تشریح ترکیب جمعیتی شرکت‌کنندگان گفت: ۶۱ درصد معتکفان را بانوان و ۳۹ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند. همچنین حدود ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان زیر ۳۰ سال هستند و نزدیک به نیمی از آنان متولدین دهه ۸۰ به بعد محسوب می‌شوند.

وی تأکید کرد: اعتکاف امروز به پایگاهی مؤثر برای ارتباط نسل جوان با دین، مسجد و مرجعیت دینی تبدیل شده و به‌عنوان «نوروز فرهنگی» در تقویم فرهنگی کشور شناخته می‌شود.

اجرای سند راهبردی اعتکاف با افق ده‌ساله

حجت‌الاسلام والمسلمین تکیه‌ای با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اظهار کرد: شورای اعتکاف با الهام از این بیانیه، سند راهبردی اعتکاف با افق ده‌ساله را تدوین کرده است. این سند به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده و هم‌اکنون در سراسر کشور در حال اجراست.

وی افزود: شورای راهبری اعتکاف در سطح ملی به ریاست نماینده مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند و این شورا ماهیتی کاملاً مردمی و مردم‌نهاد دارد.

رشد ۳۰ درصدی اعتکاف ۱۴۰۴ و کمبود ظرفیت مساجد

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف با اشاره به وضعیت اعتکاف سال ۱۴۰۴ گفت: ثبت‌نام از ۲۰ آذرماه آغاز شده و تاکنون بیش از ۳۰ درصد افزایش مشارکت نسبت به سال گذشته ثبت شده است. در بسیاری از شهرها، ظرفیت مساجد در روزهای ابتدایی تکمیل شده و پیش‌بینی می‌شود چند هزار مسجد دیگر به ظرفیت اعتکاف کشور افزوده شود.

وی تأکید کرد: بیش از ۸۰ درصد اجرای اعتکاف بر عهده مردم است و ۸۶ درصد هزینه‌ها نیز توسط خود مردم تأمین می‌شود؛ ازاین‌رو اعتکاف مردمی‌ترین کنش فرهنگی ـ عبادی کشور به‌شمار می‌آید.

گسترش جهانی اعتکاف در بیش از ۷۰ کشور

حجت‌الاسلام والمسلمین تکیه‌ای با اشاره به بُعد بین‌المللی اعتکاف گفت: این آیین عبادی هم‌اکنون در بیش از ۷۰ کشور جهان برگزار می‌شود و محتواهای آموزشی اعتکاف به زبان‌های مختلف از جمله فارسی، عربی، اردو، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و سواحلی تولید شده است.

وی افزود: امسال اعتکاف در داخل کشور نیز با مشارکت بیش از ۶۰ ملیت مقیم ایران برگزار می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت فراملی این حرکت معنوی است.

برگزاری جشنواره ملی اعتکاف و رونمایی از دستیار هوشمند

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف از برگزاری «جشنواره ملی اعتکاف» با محور تولیدات علمی، فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و نوآورانه خبر داد و گفت: مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

در پایان این نشست، از «دستیار هوشمند اعتکاف» رونمایی شد؛ سامانه‌ای مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی برای راهنمایی معتکفان در حوزه احکام، قوانین و فرآیندهای اجرایی اعتکاف که از طریق سکوی ارتباطی «بله» در دسترس قرار دارد.

