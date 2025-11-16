به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «محمدمهدی شریف‌تبار» مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران شامگاه شنبه، 24 آبان 1404 در نشست هم‌اندیشی فعالان مردمی اعتکاف استان مازندران که در سالن شهدای اداره‌کل تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد با اشاره به رشد ۴۲درصدی آمار معتکفان در سال گذشته، اعتکاف را از اولویت‌های اساسی در تحقق گام دوم انقلاب دانست و اظهار کرد: آنچه امروز نیاز جامعه است، تثبیت نور معنوی اعتکاف در جان جوانان است؛ معنویتی که نباید محدود به سه روز باشد، بلکه باید با استفاده از فناوری و ابزارهای نوین، به یک ملکه پایدار و اثرگذار در زندگی تبدیل شود.

وی بر نقش جلسات خانگی قرآن، مناجات‌های معنوی، رویدادسازی، پویش‌ها و گعده‌های معرفتی در تداوم اثرات اعتکاف تأکید کرد و افزود: باید اعتکاف را از یک مراسم موسمی به سبک زندگی مؤمنانه ارتقا داد.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان مازندران همچنین اعتکاف را پیوندخورده با مبانی گام دوم انقلاب اسلامی دانست و گفت: اعتکاف صرفاً عبادتی فردی نیست؛ بستری برای بازآفرینی گفتمان تمدنی انقلاب در نسل جوان است. خلوت سه‌روزه اعتکاف، زمینه رشد روحیه تحول، امید و اعتمادبه‌نفس انقلابی را در جوان ایجاد می‌کند؛ و این همان مهندسی معنویت است که باید از مساجد تا دانشگاه‌ها و فضای مجازی امتداد یابد.

در بخش دیگری از نشست، حجت‌الاسلام «محمدرضا تکیه‌ای»، دبیر ستاد مرکزی اعتکاف کشور، اعتکاف را نماد «معنویت، اتحاد و استقامت» معرفی کرد و با اشاره به آماده‌سازی زیرساخت‌های بیش از ۱۰ هزار مسجد برای برگزاری مراسم امسال، پیش‌بینی کرد آمار معتکفان با رشد قابل‌توجهی همراه شود.

وی همچنین اعلام کرد: امسال نماد شهدای خدمت، مقاومت و اقتدار به‌عنوان سمبل طرح اعتکاف انتخاب شده تا یادآور روحیه ایثار و پایداری در جامعه باشد.

حجت الاسلام تکیه ای بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای نوجوانان و جوانان و توجه ویژه به فعالیت‌های معرفتی در فضای مجازی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام رضا فاضل، مدیر حوزه علمیه فیضیه مازندران نیز در سخنانی با یادآوری خاطراتی از آیت‌الله فاضل در اعتکاف سال‌های گذشته گفت: اعتکاف فرصتی برای بازگشت به خویشتن است؛ سه روزی که انسان می‌تواند با خدا خلوت کند و خود حقیقی‌اش را بازبیابد.

در ادامه، جمعی از فعالان فرهنگی و مسئولان قرارگاه‌های مردمی، از جمله میررجب عباس‌نسب سرپرست فرهنگی–تبلیغی اداره‌کل، حجت‌الاسلام اکبرزاده رئیس تبلیغات اسلامی بابل، محمود نقویان مسئول بنیاد دعبل خزاعی استان، حسین صفری مسئول قرارگاه خاتم‌الانبیاء مازندران و حسین‌زاده مسئول مجموعه سراج استان حضور داشته و دیدگاه‌ها و تجربه‌های خود را در خصوص برگزاری اعتکاف در شهرهای مختلف ارائه کردند.

حاضران همچنین پیشنهادهایی برای گسترش گفتمان اعتکاف در مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد محلی مطرح کردند.

گفتنی است، این نشست با شعار محوری «اعتکاف؛ معنویت، اتحاد و استقامت» به کار خود پایان داد؛ شعاری که قرار است مبنای فعالیت‌های فرهنگی و مردمی اعتکاف در سراسر کشور در سال جاری باشد.

