به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش منتشرشده در روزنامه عبریزبان «هاآرتص» فاش کرد که مراکش، بهرهبرداری از یک کارخانه جدید برای تولید پهپادهای انتحاری اسرائیلی را در نزدیکی شهر کازابلانکا آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش، مالکیت این کارخانه در اختیار طرفهای مراکشی است، اما فناوری اصلی و سامانههای عملیاتی آن متعلق به شرکت اسرائیلی «بلو برد آئرو سیستمز» (BlueBird Aero Systems) است؛ شرکتی که بر آموزش تیمی مراکشی برای مونتاژ پهپادهای رزمی و شناسایی از نوع «SpyX» نظارت دارد.
پهپاد «SpyX» در زمره تسلیحات دقیق طبقهبندی میشود و توانایی هدف قرار دادن افراد یا تأسیسات نظامی را دارد. این پهپاد قادر است تا دو ساعت پرواز کند و برد عملیاتی آن به حدود ۵۰ کیلومتر میرسد و به یک کلاهک جنگی به وزن تقریبی ۲.۵ کیلوگرم مجهز است.
به نوشته این روزنامه، این پروژه در چارچوب تلاش مراکش برای تقویت توان نظامی خود، بهویژه در منطقه صحرای غربی و با تکیه بر استفاده از پهپادهای بدون سرنشین برای مأموریتهای مراقبتی و حملات سریع اجرا شده است.
این کارخانه در نزدیکی یک پایگاه لجستیکی نیروی هوایی مراکش قرار دارد و بهگونهای طراحی شده که به یک مرکز جامع تولید پهپادهای رزمی تبدیل شود؛ امری که مراکش را در زمره معدود کشورهای آفریقایی قرار میدهد که توان تولید داخلی پهپادهای نظامی را دارند.
همچنین این پروژه شامل آموزش نیروهای مراکشی در زمینه تعمیر، نگهداری و مونتاژ پهپادهاست و بخشی از برنامهای گستردهتر برای ایجاد یک صنعت دفاعی بومی محسوب میشود که بهطور قابل توجهی بر فناوری اسرائیلی تکیه دارد.
