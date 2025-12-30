  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

احمد الشرع از لیره جدید سوریه رونمایی کرد + عکس

۹ دی ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۱
کد مطلب: 1767739
احمد الشرع از لیره جدید سوریه رونمایی کرد + عکس

با حضور احمد الشرع، از لیره جدید به‌عنوان نماد آغاز مرحله تازه اقتصادی و سیاسی کشور رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از گذشت حدود یک سال از سقوط نظام بشار اسد، روز دوشنبه از شکل جدید لیره سوریه رونمایی شد. 

طی مراسمی در دمشق، «احمد الشرع» رئیس‌جمهور موقت و «عبدالقادر الحصریة» مسئول بانک مرکزی سوریه از اسکناس‌های جدید سوریه پرده‌برداری کردند. 

احمد الشرع تأکید کرد که حذف دو صفر از واحد پول قدیم و انتقال به واحد جدید به معنای بهبود اقتصاد نیست، بلکه تنها برای سهولت در معاملات مالی انجام شده است. 

احمد الشرع از لیره جدید سوریه رونمایی کرد + عکس

وی افزود: «تبدیل پول نشانۀ آغاز دوره‌ای تازه است که مردم سوریه و ملت‌های منطقه به آن امید بسته‌اند.» 

الشرع توضیح داد که تصمیم تغییر پول پس از بحث‌های طولانی اتخاذ شد و در جهان شش تجربه مشابه وجود دارد که نیمی موفق و نیمی ناموفق بوده‌اند. 

او خاطرنشان کرد که بهبود اقتصاد وابسته به افزایش تولید و کاهش بی‌کاری است و بانک‌ها همچون شریان‌های حیاتی اقتصاد باید تقویت شوند. 

https://media.al-akhbar.com/store/archive/image/2025/12/29/61ffaa89-60e2-4ec3-9c09-33a0a6b7292d/2.jpg?width=1200&format=webp

https://www.aljazeera.net/wp-content/uploads/2025/12/555-1767028716.png?w=770&resize=770%2C513&quality=80

رئیس‌جمهور سوریه اعلام کرد که هویت پول جدید بر کل جغرافیای سوریه تمرکز دارد و باید فضای بیشتری برای رشد بخش خصوصی فراهم شود. 

وی تأکید کرد که تغییر پول طبق جدول زمانی مشخص و با آرامش انجام خواهد شد. 

الشرع یادآور شد که اعتماد مردم به لیره بخشی از اعتماد به اقتصاد سوریه است؛ اقتصادی که در سال‌های گذشته آسیب دیده و با بحران‌های بانکی و سقوط ارزش پول روبه‌رو بوده است. 

https://media.al-akhbar.com/store/archive/image/2025/12/29/633937f9-f0de-4b23-8706-a48136b66c7e.jpg?width=1000

او افزود: «شکل جدید پول بیانگر هویت ملی نوین و فاصله گرفتن از تقدیس اشخاص است؛ زیرا افراد می‌آیند و می‌روند، اما نمادهای ملی باقی می‌مانند.» 

رئیس‌جمهور سوریه در پایان گفت که واحد پول جدید معاملات خرید و فروش را آسان‌تر کرده، وابستگی به دلار را کاهش می‌دهد و اعتماد به اقتصاد را در بلندمدت تقویت خواهد کرد. 

..........................
پایان پیام/ 167

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha