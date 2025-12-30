احمد الشرع از لیره جدید سوریه رونمایی کرد + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از گذشت حدود یک سال از سقوط نظام بشار اسد، روز دوشنبه از شکل جدید لیره سوریه رونمایی شد.
طی مراسمی در دمشق، «احمد الشرع» رئیسجمهور موقت و «عبدالقادر الحصریة» مسئول بانک مرکزی سوریه از اسکناسهای جدید سوریه پردهبرداری کردند.
احمد الشرع تأکید کرد که حذف دو صفر از واحد پول قدیم و انتقال به واحد جدید به معنای بهبود اقتصاد نیست، بلکه تنها برای سهولت در معاملات مالی انجام شده است.
وی افزود: «تبدیل پول نشانۀ آغاز دورهای تازه است که مردم سوریه و ملتهای منطقه به آن امید بستهاند.»
الشرع توضیح داد که تصمیم تغییر پول پس از بحثهای طولانی اتخاذ شد و در جهان شش تجربه مشابه وجود دارد که نیمی موفق و نیمی ناموفق بودهاند.
او خاطرنشان کرد که بهبود اقتصاد وابسته به افزایش تولید و کاهش بیکاری است و بانکها همچون شریانهای حیاتی اقتصاد باید تقویت شوند.
رئیسجمهور سوریه اعلام کرد که هویت پول جدید بر کل جغرافیای سوریه تمرکز دارد و باید فضای بیشتری برای رشد بخش خصوصی فراهم شود.
وی تأکید کرد که تغییر پول طبق جدول زمانی مشخص و با آرامش انجام خواهد شد.
الشرع یادآور شد که اعتماد مردم به لیره بخشی از اعتماد به اقتصاد سوریه است؛ اقتصادی که در سالهای گذشته آسیب دیده و با بحرانهای بانکی و سقوط ارزش پول روبهرو بوده است.
او افزود: «شکل جدید پول بیانگر هویت ملی نوین و فاصله گرفتن از تقدیس اشخاص است؛ زیرا افراد میآیند و میروند، اما نمادهای ملی باقی میمانند.»
رئیسجمهور سوریه در پایان گفت که واحد پول جدید معاملات خرید و فروش را آسانتر کرده، وابستگی به دلار را کاهش میدهد و اعتماد به اقتصاد را در بلندمدت تقویت خواهد کرد.
