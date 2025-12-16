به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست‌وزیر استرالیا روز سه‌شنبه در بیمارستان با «احمد الاحمد» شهروند استرالیایی سوری‌تبار که توانسته بود سلاح یکی از مهاجمان حادثه تیراندازی در ساحل بوندی سیدنی را از دست او بگیرد، دیدار کرد.

«آنتونی آلبانیزی» پس از این دیدار به خبرنگاران گفت: «برای من افتخار بزرگی بود که با احمد الاحمد ملاقات کنم. او یک قهرمان واقعی استرالیایی و فردی بسیار متواضع است.»

وی افزود: «احمد روز یکشنبه همراه دوستان و بستگانش در ساحل بوندی، در حال خرید یک فنجان قهوه بود که ناگهان خود را در لحظه‌ای یافت که مردم در برابر چشمانش هدف تیراندازی قرار گرفتند.»

نخست‌وزیر استرالیا ادامه داد: «او تصمیم گرفت وارد عمل شود و شجاعتش الهام‌بخش همه استرالیایی‌هاست. در لحظه‌ای که شاهد ارتکاب شرارت بودیم، احمد به‌عنوان نمونه‌ای از قدرت انسانیت جلوه‌گر شد.»

آلبانیزی همچنین اعلام کرد که احمد روز چهارشنبه تحت عمل جراحی دیگری قرار خواهد گرفت و افزود: «والدینش بسیار به او افتخار می‌کنند. احمد نماینده بهترین ارزش‌های کشور ماست.»

وی پیش‌تر گفته بود که حادثه تیراندازی مرگبار در ساحل بوندی با «ایدئولوژی داعش» مرتبط بوده است.

پلیس ایالت نیو ساوت ولز تأیید کرد که دو مظنون این حادثه ماه گذشته به فیلیپین سفر کرده بودند. «مال لانیون» کمیسر پلیس نیو ساوت ولز در نشست خبری گفت: «تأیید می‌کنم که آن‌ها به فیلیپین سفر کرده‌اند. انگیزه و مقصد سفرشان همچنان در دست بررسی است.» وی افزود: «هیچ هشدار امنیتی هنگام سفر آن‌ها صادر نشده بود و این موضوع را شکست اطلاعاتی نمی‌دانم.»

لانیون همچنین اعلام کرد که خودروی ثبت‌شده به نام مظنون جوان‌تر حاوی «مواد منفجره» و «دو پرچم دست‌ساز داعش» بوده است.

پلیس پیش‌تر اعلام کرده بود که مظنونان این حادثه پدر و پسر هستند. رسانه‌ها نیز هویت آن‌ها را «ساجد اکرم» ۵۰ ساله و پسرش «نوید اکرم» ۲۴ ساله معرفی کردند.

این تیراندازی که روز یکشنبه رخ داد، ۱۵ قربانی برجای گذاشت و افراد حاضر در جشن شب نخست عید یهودی «حانوکا» را هدف قرار داد.

مادر احمد الاحمد ۴۳ ساله نیز به رسانه‌ها گفت که فرزندش از ناحیه شانه چندین بار هدف گلوله قرار گرفته است. به گزارش شبکه «ای‌بی‌سی» استرالیا، والدین احمد که به‌تازگی از سوریه به سیدنی مهاجرت کرده‌اند، پناهنده هستند.

