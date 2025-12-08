حملۀ اسحاق هرتزوگ به شهردار منتخب نیویورک به دلیل انتقاد از جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی، «زهران ممدانی» شهردار منتخب نیویورک را به دلیل انتقاد از جنگ نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه مورد حمله لفظی قرار داد.

هرتزوگ در نیویورک با اشاره به انتخاب زهران ممدانی، اظهار داشت: «تحولات اخیر در نیویورک نگران‌کننده است، چرا که شاهد صعود شهرداری منتخب هستیم که آشکارا اسرائیل را تحقیر می‌کند و هیچ تلاشی برای پنهان کردن این موضع ندارد.»

او همچنین اعتراضات ضد جنگ و ضد اسرائیل در آمریکا را «چالش جدی» برای یهودیان دانست و مدعی شد که سخنان ممدانی درباره غیرقانونی بودن مهاجرت یهودیان به فلسطین «خجالت‌آور» است و مشروعیت اسرائیل را زیر سؤال می‌برد.

ممدانی که در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) پیروز شد و قرار است از ابتدای ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) رسماً کار خود را آغاز کند، اسرائیل را به ارتکاب جنایات نسل‌کشی در غزه متهم کرده و خواستار توقف حمایت آمریکا از تل‌آویو شده است. او تهدید کرده در صورت ورود بنیامین نتانیاهو به نیویورک، وی را بازداشت خواهد کرد. این در حالی است که دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) حکم بازداشت نتانیاهو را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرده بود.

