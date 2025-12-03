به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیروزی زهران ممدانی، سیاستمدار ۳۴ ساله و نخستین شهردار مسلمان نیویورک، واکنش‌های گسترده‌ای در فضای سیاسی و اجتماعی آمریکا برانگیخته است. هم‌زمان با جشن پیروزی او بر اندرو کومو، حجم قابل‌توجهی از اطلاعات گمراه‌کننده و نفرت‌پراکنی ضدمسلمان در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است.

بنا بر گزارش‌ها، حمله اخیر یک تبعه افغان به نیروهای گارد ملی آمریکا در نزدیکی کاخ سفید، که گفته می‌شود با مشکلات روانی دست‌وپنجه نرم می‌کرده، بهانه‌ای برای تشدید موج اسلام‌هراسی آنلاین شده و کاربران افراطی با انتشار مطالب توهین‌آمیز، مسلمانان، مهاجران و پناهجویان را هدف قرار داده‌اند.

بررسی رسانه‌ها و فضای مجازی نشان می‌دهد برخی حساب‌ها با انتشار و بازنشر ویدئوهای قدیمی و خارج از زمینه، عمدا فضا را ملتهب می‌کنند. برای نمونه، ویدئوی مربوط به نماز جماعت مسلمانان در لندن که به سال ۲۰۱۲ بازمی‌گردد، بارها با ادعای نادرست «نمازخوانی در صحن کلیسای وست‌مینستر» منتشر شده است. نمونه‌های مشابهی از نیویورک نیز با هدف تحریک احساسات ضدمسلمان بازنشر شده‌اند.

تحلیلگران می‌گویند این الگوی انتشار هماهنگ‌شده، از حساب‌های ناشناس گرفته تا شبکه‌های ساختگی، با سوءاستفاده از نگرانی‌های عمومی تلاش دارد مسلمانان را به‌عنوان تهدید اجتماعی بازنمایی کند.

یاسین بوشوار، پژوهشگر جامعه‌شناسی، در گفت‌وگویی تأکید کرده است که واکنش‌ها به پیروزی ممدانی، ادامه سنت تاریخی «تولید تردید و سوءظن» نسبت به مهاجران و مسلمانان در غرب است. به گفته او، چنین موج‌هایی با تکیه بر کلیشه‌های دیرینه درباره «تغییرات جمعیتی» و «هویت» به بازتولید اسلام‌هراسی ساختاری کمک می‌کند و می‌تواند بر نگاه عمومی، وضعیت مهاجران و الگوهای جهانی روایت‌سازی ضداسلام اثرگذار باشد.

