دولت ونزوئلا بامداد امروز با صدور مجموعه‌ای از بیانیه‌ها، از وقوع یک «تجاوز نظامی جدی» از سوی دولت ایالات متحده آمریکا علیه این کشور خبر داد و تأکید کرد این اقدام، نقض صریح منشور سازمان ملل متحد و تهدیدی مستقیم برای صلح و ثبات منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب است.

بر اساس اعلام مقام‌های رسمی کاراکاس، این تجاوز، مناطق غیرنظامی و نظامی در شهر کاراکاس (پایتخت ونزوئلا) و همچنین ایالت‌های میراندا (Miranda، ایالتی در شمال ونزوئلا و پیرامون پایتخت)، آراگوآ (Aragua، واقع در شمال این کشور) و لا گوایرا (La Guaira، ایالت ساحلی در شمال ونزوئلا) را هدف قرار داده است.

دولت ونزوئلا با محکوم‌کردن شدید این اقدام، اعلام کرد که این حمله «تهدیدی جدی برای صلح و ثبات بین‌المللی» محسوب می‌شود و جان میلیون‌ها نفر در منطقه را به خطر انداخته است. در بیانیه رسمی تأکید شده است که این تجاوز، نقض آشکار اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد، از جمله احترام به حاکمیت کشورها و ممنوعیت توسل به زور است.

مقام‌های ونزوئلایی هدف اصلی این حمله را شکستن استقلال سیاسی ونزوئلا از طریق زور و نیز تصاحب منابع راهبردی کشور، به‌ویژه نفت و مواد معدنی عنوان کردند و تصریح نمودند که این تلاش «محکوم به شکست» است.

در همین راستا، دولت ونزوئلا اعلام کرد که شکایت‌های رسمی خود را علیه ایالات متحده به شورای امنیت سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل، جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (CELAC) و جنبش عدم تعهد ارائه خواهد کرد و خواستار محکومیت و پاسخگو شدن دولت آمریکا خواهد شد.

همزمان، نیکلاس مادورو (Nicolás Maduro)، رئیس‌جمهور ونزوئلا، دستور اجرای کامل طرح‌های دفاع ملی را صادر کرده است. دولت این کشور اعلام کرد که مردم ونزوئلا و نیروهای مسلح ملی بولیواری، در هماهنگی کامل با ارتش و پلیس، برای صیانت از حاکمیت ملی و حفظ صلح به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

در بیانیه‌های رسمی، از تمامی جریان‌های اجتماعی و سیاسی داخل کشور خواسته شده است تا با فعال‌سازی طرح‌های بسیج مردمی، این «حمله» را قاطعانه رد کنند. دولت ونزوئلا همچنین تلاش برای تحمیل یک «جنگ استعماری» با هدف فروپاشی نظام جمهوری و اجرای پروژه «تغییر رژیم» با همراهی «الیگارشی فاشیستی» را مردود دانسته و بر ایستادگی دولت قانونی و ملت این کشور در دفاع از حق مسلم تعیین سرنوشت تأکید کرده است.

در واکنش‌های منطقه‌ای، گوستاوو پترو (Gustavo Petro)، رئیس‌جمهور کلمبیا ـ که از منتقدان دولت آمریکا به شمار می‌رود ـ در پیامی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد که «هشدار به تمام جهان، در حال حاضر کاراکاس در حال بمباران است» و از حمله موشکی به ونزوئلا خبر داد.

از سوی دیگر، یک سخنگوی پنتاگون اعلام کرده است که تمامی پرسش‌ها درباره انفجارهای گزارش‌شده در ونزوئلا به کاخ سفید ارجاع داده می‌شود؛ موضعی که خود بر ابهام و حساسیت تحولات جاری افزوده است.

