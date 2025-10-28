‌واکنش کاراکاس به رزمایش مشترک ترینیداد با آمریکا؛ ونزوئلا توافق انرژی با ترینیداد و توباگو را تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ«نیکولاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا اعلام کرد کشورش تصمیم گرفته توافق همکاری در حوزه انرژی با ترینیداد و توباگو را به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم در واکنش به ورود یک ناو جنگی آمریکایی به آبهای ترینیداد و مشارکت آن در رزمایش مشترک با نیروی دریایی این کشور اتخاذ شده است.
اتهام مادورو به نخستوزیر ترینیداد
مادورو در یک سخنرانی تلویزیونی، «کاملا پرساد-بیسسار» نخستوزیر ترینیداد و توباگو را متهم کرد که کشورش را به «ناو هواپیمابر امپراتوری آمریکا علیه ونزوئلا» تبدیل کرده است.
درخواست لغو توافق از سوی معاون رئیسجمهور ونزوئلا
«دلسی رودریگز» معاون رئیسجمهور ونزوئلا نیز روز دوشنبه اعلام کرد توافق انرژی میان دو کشور باید به دلیل اقدامات خصمانه ترینیداد لغو شود. وی از مادورو خواست تا کاراکاس را از توافقنامه سال ۲۰۱۵ خارج کند؛ توافقی که به دو کشور اجازه اجرای پروژههای مشترک اکتشاف گاز طبیعی در آبهای مرزی میداد.
ورود ناو آمریکایی به ترینیداد؛ آغاز تنشها
ناو جنگی «یو.اس.اس گریولی» مجهز به موشکهای هدایتشونده، روز یکشنبه وارد ترینیداد شد. این ناو به بهانه شرکت در رزمایش مشترک با نیروی دریایی ترینیداد وارد آبهای این کشور شده است. ونزوئلا این اقدام را تحریکآمیز خوانده اما دولت ترینیداد آن را بخشی از رزمایشهای منظم با آمریکا دانسته است.
پرساد-بیسسار: آینده ما وابسته به ونزوئلا نیست
نخستوزیر ترینیداد در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس، نگرانی نسبت به لغو توافق با ونزوئلا را رد کرد و گفت: رزمایشهای مشترک با آمریکا صرفاً برای اهداف امنیت داخلی برگزار میشود. وی تأکید کرد: «آینده ما وابسته به ونزوئلا نیست و هرگز نبوده است.»
تنشهای منطقهای و واکنش متفاوت ترینیداد
در حالی که بسیاری از رهبران آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حملات اخیر آمریکا به قایقهای ونزوئلایی را محکوم کردهاند، پرساد-بیسسار از این اقدامات حمایت کرده است. ترینیداد با جمعیتی حدود ۱.۴ میلیون نفر، یکی از نقاط مورد استفاده قاچاقچیان برای آمادهسازی محمولههای مواد مخدر پیش از ارسال به اروپا و آمریکای شمالی است.
افزایش حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب
هفته گذشته دولت آمریکا اعلام کرد بزرگترین ناو هواپیمابر خود را به جنوب دریای کارائیب اعزام خواهد کرد. پیش از آن نیز هشت کشتی جنگی، یک زیردریایی، پهپادها و جنگندههایی به این منطقه گسیل شده بودند. از ماه سپتامبر تاکنون، نیروی دریایی آمریکا ۱۰ حمله علیه قایقها در این منطقه انجام داده است.
