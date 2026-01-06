تظاهرات گسترده در برزیل علیه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ صدها نفر از مردم برزیل در مرکز شهر «ریو دو ژانیرو» علیه حملات آمریکا به ونزوئلا دست به تظاهرات زدند و شعارهایی از جمله «ترامپ از ونزوئلا خارج شو» و «باید به ونزوئلا احترام گذاشت» سر دادند.

«نووستی» گزارش داد که این تظاهرات توسط اتحادیه‌ها و احزاب چپ‌گرا سازماندهی شد و معترضان پرچم بزرگی از ونزوئلا را برافراشتند. همچنین بسیاری از پلاکاردها و شعارها بر تمرکز ایالات متحده بر غارت نفت ونزوئلا تأکید داشت.

«لونا نورماندی» سخنگوی حزب «وحدت مردمی برای سوسیالیسم» در ریو دو ژانیرو در گفت‌وگو با خبرگزاری «نووستی» اظهار داشت: «این حمله تنها علیه ونزوئلا نیست، بلکه علیه کل آمریکای لاتین است. امروز دولت آمریکا و دونالد ترامپ تصور می‌کنند مالک جهان هستند و می‌توانند به هر کشوری حمله کنند و وانمود کنند که هیچ اتفاقی رخ نداده است.»

یادآور می‌شود که نیروهای آمریکایی به دستور دونالد ترامپ و به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده، بامداد روز شنبه سوم ژانویه ۲۰۲۶ (۱۳ دی ۱۴۰۴)، به حریم هوایی ونزوئلا تجاوز کردند و رئیس‌جمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو را به همراه همسرش سیلیا فلورس ربودند تا در دادگاهی در نیویورک به اتهامات ادعایی، محاکمه کنند.

از سوی دیگر، نیکولاس مادورو در نخستین جلسه دادگاه نیویورک، بی‌گناهی خود را از اتهامات مطرح‌شده اعلام کرد و تأکید نمود که رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا است و از منزل خود «ربوده» شده است.

در همین حال، وزارت خارجه روسیه با اعلام «همبستگی با مردم ونزوئلا» نسبت به گزارش‌های مربوط به انتقال اجباری مادورو و همسرش، ابراز «نگرانی شدید» کرد و خواستار «آزادی فوری آنان» و «جلوگیری از تشدید بیشتر اوضاع» شد.

