خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا:
در سوره همزه از آتشی صحبت شده که بر دلها شعله میکشد (همزه/۷)، علم روز به ما میگوید برخی نورها صاف و بهصورت ستونی حرکت کرده و درون را روشن میکنند. آیا این آیه اعجاز علمی محسوب میگردد؟
خداوند در سوره همزه، به عیبجویان بدزبانی که گمان میکنند با جمع مال، جاودانه میشوند، هشدار میدهد و سرنوشت شوم آنها در جهنم را به تصویر میکشد:
«بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَهٍ لُمَزَهٍ * اَلَّذِی جَمَعَ مٰالاً وَ عَدَّدَهُ * یَحْسَبُ أَنَّ مٰالَهُ أَخْلَدَهُ * کَلاّٰ لَیُنْبَذَنَّ فِی اَلْحُطَمَهِ * وَ مٰا أَدْرٰاکَ مَا اَلْحُطَمَهُ * نٰارُ اَللّٰهِ اَلْمُوقَدَهُ * اَلَّتِی تَطَّلِعُ عَلَی اَلْأَفْئِدَهِ * إِنَّهٰا عَلَیْهِمْ مُؤْصَدَهٌ * فِی عَمَدٍ مُمَدَّدَهٍ؛ (۱)
به نام خدا که رحمتش بیاندازه است و مهربانیاش همیشگی. وای بر هر عیبجوی بدگوی! همانکه ثروتی فراهم آورده و [پیدرپی] آن را شمرد [و ذخیره کرد] گمان میکند که ثروتش او را جاودانه خواهد کرد. اینچنین نیست، بیتردید او را در آن شکننده، اندازند؛ و تو چه میدانی آن شکننده چیست؟ آتش برافروخته خداست [آتشی] که بر دلها برآید و چیره شود. آن آتش بر آنان سربسته است [که هیچ راه گریزی از آن ندارند؛] [آتشی] در ستونهایی بلند و کشیده.»
به باور برخی سوره همزه مشتمل بر یکی از مصادیق اعجاز علمی قرآن است. هدف از این نوشتار کوتاه، بررسی صحتوسقم این مدعاست.
ادعای اعجاز علمی در سوره همزه
مطابق سوره همزه، شعلههای جهنم به شکل ستونهای بلند و کشیده بر گناهکاران مسلط میشود و به داخل آنان نفوذ میکند و ازسویدیگر، کشفیات اخیر علمی نشان میدهند اشعه ایکس، برخلاف سایر اشعهها که به شکل مخروطی پخش میشوند، بهصورت استوانهای و ستونی منتشر میشود. چنانکه اشعه ایکس، قابلیت نفوذ به تمام بدن انسان، حتی قلب، را دارد و بههمیندلیل، در تصویربرداری از اعضای داخلی بدن استفاده میشود. با کنار هم قراردادن این دو به این نتیجه میرسیم که آتش جهنم نیز اشعهای با ویژگیهای مشابه اشعه ایکس دارد. (۲) بنابراین، قرآن در این آیات از مطلبی خبر داده که نمیتوان آن را به مشاهدات عادی یا دانش زمان نزول قرآن نسبت داد و قرنها گذشت تا بشر به یُمن پیشرفت علمی از آن مطلع شود؛ درنتیجه، این آیه مصداقی از مصادیق اعجاز علمی قرآن است.
شاید کسی در مقام اشکال بگوید: قرآن در این آیات از «نار: آتش» سخن گفته و حرفی از «نور» نزده است! در پاسخ میتوان گفت: از آنجاکه هر آتشی «نور» دارد، میتوان گفت منظور از «نار» همان «نور» است و خداوند علت را گفته، اما معلول را اراده کرده است. هم اشعه ایکس و هم نور مرئی، هر دو از جنس تابش الکترومغناطیسی هستند و هر دو از فوتونها تشکیل شدهاند؛ البته نور مورد اشاره قرآن در سوره همزه دو ویژگی اساسی دارد و با سایر نورها متفاوت است: اولاً بر دلها راه مییابد و این یعنی قابلیت نفوذ عمیقی دارد؛ و ثانیاً در ستونهایی بلند و کشیده ظاهر میشود.
اشعه ایکس نیز به دلیل انرژی بالا و طولموج کوتاه، قدرت نفوذ بسیار زیادی دارد و میتواند از مواد مختلف، ازجمله بافتهای نرم بدن، عبور کند. چنانکه هرچند ازنظر فیزیکی، پرتوهای ایکس از منبع خود به اطراف پخش میشوند و انتشار طبیعی و عمومی آنها به شکل ستون نیست، اما میتوان با استفاده از ابزارهای خاصی پرتوهای ایکس را تا حدی متمرکز یا موازی کرد و به شکل ستون درآورد. بهویژهکه از دیدگاه علمی و فیزیکی، اشعه ایکس (و پرتوهای مشابه همچون گاما و...) پتانسیل بالایی برای ایجاد آسیبهای شدید و عذاب جسمانی دارند.
بررسی ادعای اعجاز علمی سوره همزه
مهمترین اشکال این قول آن است که قرآن از «نار» خبر داده و نمیتوان گفت: چون آتش نور دارد، پس خداوند از «نار»، «نور» را اراده کرده است! این نوع تفسیر، خلاف قواعد زبانشناسی و اصول تفسیر است و اثبات آن در گرو وجود قرینهٔ معتبر لفظی یا عقلی است که چنین قرینهای در این آیه وجود ندارد؛ بهعبارتدیگر، اصل در استعمال الفاظ، اراده معنای حقیقی آنها است و بدون قرینه صارفه نمیتوان دست از معنای حقیقی لفظ برداشت و آن را حمل بر معنای مجازی کرد. دو ویژگی «نفوذکنندگی» و «ستونی بودن» آتش مورد اشاره قرآن نیز قابلیت قرینه بودن را ندارند؛ چراکه این دو ویژگی میتوانند به آتشی با ویژگیهای خاص در آخرت اشاره داشته باشند؛ نه لزوماً به چیزی مانند اشعه ایکس.
نتیجه:
سوره همزه در مقام هشدار به افراد بدگو و بدزبانی نازل شده که گمان میکنند مال دنیا میتواند آنان را جاودانه کند. خداوند در این سوره از آتشی خبر داده که نهتنها جسم بیرونی، بلکه با نفوذ به درون آدمی، جانودل انسان را نیز میسوزاند. این آتش همچون ستونهایی بلند و کشیده بدگویان پولپرست را محاصره و با شدت تمام، آنان را خرد میکند. برخی مدعی شدهاند که منظور از «نار» در این سوره، «نور» است و با توجه به دو ویژگی «نفوذپذیری» و «ستونیبودن» متوجه میشویم منظور از آن «اشعه ایکس» است. به باور این گروه خداوند درزمانی که بشر از نور نفوذپذیر ستونی یا همان اشعه ایکس خبر نداشت، از چنین چیزی خبر داده و درنتیجه، این آیات از مصادیق اعجاز علمی قرآن هستند؛ اما این مدعا تمام نیست و مهمترین اشکال آن این است که نمیتوان بدون قرینه دست از معنای حقیقی «نار: آتش» برداشت و آن را حمل بر معنای مجازی یعنی «نور» کرد.
پینوشتها
۱. سوره همزه.
۲. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ دهم، ۱۳۷۱ ش، ج۲۷، ص ۳۱۸؛ به نقل از الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم طنطاوی.
نظر شما