به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان امروز شنبه، 9 خرداد 1405 در گفت‌وگو با خبرنگاران از برگزاری مراسم سی‌وهفتمین سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره)، در سراسر استان خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن اندیشه‌ها و آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی اظهار کرد: آیین‌های بزرگداشت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، روحانیون و جوانان انقلابی در نقاط مختلف استان گیلان برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان افزود: این مراسم‌ها همزمان با عید سعید غدیر خم و در راستای پاسداشت مقام والای بنیانگذار جمهوری اسلامی، تبیین اندیشه‌های امام راحل و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود.

اشجری با بیان اینکه مراسم محوری این مناسبت در مرکز استان برگزار خواهد شد، تصریح کرد: مراسم محوری سی‌وهفتمین سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ در مصلای امام خمینی(ره) شهر رشت برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، به ایراد سخن خواهد پرداخت و حاج محمود تاری نیز به ستایشگری و مرثیه‌سرایی خواهد پرداخت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با دعوت از عموم مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار استان برای حضور در این مراسم خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در آیین‌های بزرگداشت امام خمینی(ره) تجلی وفاداری به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، تجدید میثاق با امامین انقلاب و نمایش وحدت، بصیرت و استکبارستیزی ملت ایران خواهد بود.

اشجری تأکید کرد: مردم گیلان همواره در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی حضوری فعال و اثرگذار داشته‌اند و بی‌شک امسال نیز با حضور پرشور خود در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات این استان خواهند افزود.

