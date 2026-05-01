به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه فایننشال‌تایمز در گزارشی اعلام کرد: ابرشرکت‌های نفتی آمریکا علیرغم درخواست کاخ سفید برای حفاری بیشتر جهت مهار قیمت سرسام‌آور بنزین در آمریکا، بر ثابت‌نگه‌داشتن تولید خود پافشاری کرده‌اند.

فایننشال‌تایمز با استناد به عملکرد شرکت نفتی «اکسان» نوشت: اکسان اعلام کرد که هیچ تغییری در استراتژی خود ایجاد نکرده است

طبق گزارش این منبع آمریکایی شرکت «شورون» نیز تاکید کرد که بحران فعلی باعث تغییر در هیچ‌یک از برنامه‌های این شرکت نشده است.

