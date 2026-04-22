به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین «تجلیل از خادمان مواکب بینالمللی جبهه مقاومت» سهشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۵ در سالن جلسات مجمع جهانی اهلبیت(ع) در قم برگزار شد.
در این مراسم که با هدف گرامیداشت و تقدیر از طلایهداران خدمترسانی به مردم حاضر در میدان طرحریزی شده بود، آیتالله محسن قمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و معاون ارتباطات و امور بینالملل دفتر مقام معظم رهبری و همچنین آیتالله رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) به سخنرانی پرداختند.
آیتالله قمی با تأکید بر اینکه هیچ تردیدی بر پیروزی جبهه حق تا به اینجا وجود ندارد، تصریح کرد: در این مقطع، صحنهای از جنگ حق و باطل در برابر دیدگان قرار دارد؛ جنگی در حوزه «کوثر و تکاثر» که تا اینجا جبهه کوثر به پیروزی رسیده و این موضوع به تأیید برخی از مقامات آمریکایی یا اروپایی، رسانهها و واقعیتهای میدانی رسیده است؛ این پیروزی در حوزههای راهبردی، رسانهای و میدانی محقق شده و جای هیچگونه تردیدی ندارد و این جلسه نیز در حقیقت «جلسه شکرگزاری برای پیروزی» است.
پیروزی جبهه کوثر در میدانهای مختلف
نماینده مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: حضور شرکتکنندگانی از ۱۶ کشور و بیش از ۶۰ موکب، نمادی از مشارکت گسترده غیرایرانیها در حرکت حماسی ملت ایران و حامیان مقاومت است.
این حضور دارای چند فایده است؛ و یکی از فایدهها برای خود شرکتکنندگان است که با مشاهده این سیل جمعیت، روحیه، معنویت و انگیزه کسب میکنند.
آیت الله قمی در ادامه با بیان خاطرهای از حضرت آیتالله خامنهای(ره) اظهار داشت: یکبار در محضر شهید بزرگمان، قائد کبیر امت بودیم، به مناسبتی صحبت شد. ایشان فرمودند: هدف من از رفتن به منزل شهدا این است که خودم «التذاذ معنوی» بگیرم. این نیست که ما فقط برویم و به دیگران روحیه بدهیم.معظم له می فرمودند: من در مجالس خانواده شهدا، خودم لذت میبرم؛ ما به این جلسات نیاز داریم.
نماینده مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: فایده دوم حضور مردم سایر کشورها در اجتماعات مردم ایران تقویت انگیزه و قوت قلب مردم ایران حاضر در صحنه است که احساس میکنند تنها نیستند و صدای آنان شنیده میشود.
وی ضمن تأکید بر اینکه همه در این پیروزی سهیم هستند، بیان داشت: از نیروهای عملیاتی تا مردمی که در خیابان حضور دارند، یا در نقاط مختلفی مانند کشمیر، نجف، کربلا، بغداد، کشورهای اروپایی و پاکستان راهپیمایی کردهاند، همگی در این جبهه نقش دارند و این امر موجب انسجام و همافزایی میشود.
انسجام جبهه جهانی و تقویت روحیه عمومی
نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: فایده سوم، بازتاب رسانهای حضور ملتهای مختلف است که پیام مهمی به جریانهای مؤمن در جهان منتقل میکند و نشان میدهد این حرکت محدود به یک کشور یا مقطع زمانی نیست، بلکه یک جریان تاریخی است.
وی با اشاره به نقل قول یکی از علمای کشورهای همسایه افزود: ما به عنوان همسایه ایران پیش بینی میکردیم که میلیونها نفر از ایران به کشور ما پناهنده شوند، اما وقتی که مشاهده شد نه تنها مردم ایران تمایلی به خروج از کشورشان ندارند بلکه ایرانیان خارج از کشور برای ورود به کشورشان پشت مرزها ازدحام کردهاند.
بیداری جهانی و شکلگیری بعثت عمومی
نماینده مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: خون شهدا دو ویژگی دارد؛ افشای ظلم و تحریک مظلوم، و این حضور گسترده نشاندهنده نوعی بعثت مردم نه فقط درایران بلکه در سطح جهان است.
وی ضمن اشاره به حضور گسترده مردم در کشورهای مختلف افزود: این مشارکتها، حتی در میان پیروان ادیان دیگر، بیانگر شکلگیری یک بیداری جهانی است.
ظرفیتهای تنگه هرمز، بابالمندب، داردانل، بسفر و کانال سوئز
وی در ادامه با اشاره ظرفیتهای استراتژیک منطقه و جهان اسلام، به اهمیت برخی گذرگاههای راهبردی اشاره و اظهار داشت: توجه به ظرفیتهایی مانند تنگه هرمز، بابالمندب، بسفر، لاماکا و کانال سوئز نشان میدهد که در صورت بهرهگیری از توان جهان اسلام، دشمن با چالش جدی مواجه خواهد شد.
معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این نشست، اظهار داشت: در نگاه ولایی، انجام اقدامات نیازمند گزارشدهی به افراد نیست، بلکه باید برای رضای الهی انجام شود و قدردانی اصلی از سوی خداوند و اولیای الهی صورت میگیرد.
