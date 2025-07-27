فعالیت ۳۵ موکب مردمی مازندران در راهپیمایی اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مهدی یونسی رستمی» روز شنبه، 4 مرداد 1404 در جلسه ستاد اربعین حسینی استان مازندران که با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی برای تسهیل خدمات‌رسانی به زائران اربعین و ارتقای سطح آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، بر خدمات دهی مناسب به زائران و هماهنگی دستگاه‌ها تاکید کرد.

استاندار مازندران افزود: از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای فرهنگی برای اربعین حسینی استفاده شود و با هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، خدماتی در شأن زائران امام حسین (ع) به آنان ارائه شود.

وی با تأکید بر اهمیت معنوی و ملی مراسم اربعین حسینی یادآور شد: اربعین حسینی، جلوه‌ای از عشق، وحدت و خدمت است و استان مازندران باید با تمام ظرفیت‌های خود در مسیر خدمت‌رسانی به زائران گام بردارد.

یونسی رستمی گفت: ۳۵ موکب مردمی از استان مازندران در راهپیمایی عظیم اربعین حضور خواهند داشت.

وی با اعلام اینکه مواکب استان مازندران در نقاط مختلف جغرافیایی مستقر خواهند شد، افزود: ۶ موکب در نجف اشرف، ۲ موکب در شهر مرزی مهران، یک موکب در سامرا و مابقی مواکب در مسیر نجف به کربلا مستقر هستند.

استاندار مازندران از استقبال بی نظیر مردم برای حضور در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۸ هزار مازندرانی برای حضور در این سفر معنوی نام نویسی و ثبت نام کردند.

یونسی خاطرنشان کرد: عشق و ارادت مردم مازندران به اباعبدالله الحسین (ع) بی نظیر است و حضور در این سفر معنوی بیانگر دلدادگی مردم این استان به سیدالشهداست.

