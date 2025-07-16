به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️نشست خبری دهمین گردهمایی ملی فعالان مردمی اربعین ظهر امروز با حضور رحیم آبفروش دبیر جامعه فعالان مردمی اربعین در سالن جلسات مجتمع فرهنگی یاوران مهدی در شهر قم، برگزار شد.

رحیم آبفروش در این نشست با اشاره به زمان برگزاری دهمین گردهمایی ملی فعالان مردمی اربعین اظهار کرد: این گردهمایی در روزهای پنج شنبه و جمعه ۲۶ و ۲۷ تیرماه سال جاری در مجتمع یاوران مهدی در شهر قم، برگزار خواهد شد. بخشی هایی از این همایش ارادئه تجربیات اربعینی است و در این همایش، تبادل نظر و مباحثه بین فعالان مردمی اربعین، صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در دهمین گردهمایی ملی فعالان مردمی اربعین از جمعی از خانواده های شهدای جنگ اخیر از جمله خانواده شهید حاج رمضان، تقدیر می شود، تقدیر از مجاهدان صدا و سیما از جمله مجری شجاع خانم سحر امامی از برنامه های دیگر این گردهمایی است. شرکت کنندگان در این گردهمایی در تامین هزینه های آن مشارکت دارند و تعدادی از مواکب اربعینی هم پذیرایی از شرکت کنندگان در گردهمایی را بر عهده گرفتند.

آبفروش با بیان این که وقوع هر اتفاقی در مراسم اربعین امسال محتمل است، افزود: ما فعالان مردمی اربعین باید برای تعامل با سناریوهای مختلف در اربعین سال جاری آماده باشیم، حتی در صورتی که اتفاقات پیش رو مانع از این شود که امکان حضور در اربعین برای مردم کشومان فراهم شود. باید دشمن صهیونی احساس کند که هر زائر اربعین، یک دشمن برای او است. امیدواریم ضد صهیونیستی ترین مراسم اربعین را در سال جاری شاهد باشیم.

دبیر جامعه فعالان مردمی اربعین تاکید کرد: حدود ۶۰۰ نفر از فعالان مردمی اربعین از استان قم و ۳۱ استان دیگر از جمله تهران بزرگ و شهرستان های تهران در دهمین گردهمایی ملی فعالان مردمی اربعین شرکت می کنند. شخصیت هایی همچون آیت الله کعبی، حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام علیرضا پناهیان، حجت الاسلام محسن قنبریان، حاج حسین یکتا و نیز شیخ یوسف الناصری از عراق به عنوان مهمان ویژه در گردهمایی حضور خواهند یافت.

آبفروش با اشاره به برنامه های دهمین گردهمایی ملی فعالان مردمی اربعین اظهار کرد: از جمله برنامه های این گردهمایی، برپایی موکب های گفتگو با حضور فعالان مردمی اربعین است، از جمله عناوین مباحث مطرح شده در این موکب های گفت و گو، مقاومت مردمی، رسانه و جنگ نرم، عملیات فرهنگی، بین الملل و امت اسلامی و اقتصاد مقاومتی است. تلاش فعالان مردمی اربعین، بسط فرهنگ اربعین در جامعه است.

وی، فعالان مردمی اربعین در کشور را از مناطق مختلف دانست و تصریح کرد: فعالان مردمی اربعین تنها به موکب داران خلاصه نمی شوند و آنها در بخش های مختلف حضور دارند. به دنبال این هستیم که هر زائر خودش یک انسان رسانه باشد و سعی کند که با زائران از ملیت های مختلف، ارتباط برقرار کند. امسال برنامه مسیر الاحرار را در شهر کربلای معلی، داریم، در این برنامه زائرینی که از مناطق مختلف به کربلا می آیند در عصر روز اربعین با پرچم های قرمز به سمت حرم حضرت حر، حرکت می کنند، به نشانه این که آنجا ابتدای مسیر به سمت قدس است.

دبیر جامعه فعالان مردمی اربعین خاطرنشان کرد: برنامه ملتقی الاحرار، یک نشست بین المللی در ایام اربعین در شهر کربلای معلی با حضور فعالانی از کشورهای مختلف است و این برنامه امسال در یکی از موکب ها، برگزار می شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸