بلاتکلیفی کرسی افغانستان در سازمان ملل ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ با گذشت نزدیک به پنج سال از بازگشت حکومت سرپرست افغانستان به قدرت در افغانستان، سرنوشت کرسی نمایندگی دایمی این کشور در سازمان ملل متحد همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارد.
این کرسی بر اساس روند رسمی سازمان ملل متحد و تصمیم «کمیته اعتبارنامهها» هنوز به حکومت کنونی افغانستان واگذار نشده و نمایندگی پیشین افغانستان همچنان در ساختار این سازمان حفظ شده است.
در چهار سال گذشته، جامعه جهانی برای بهرسمیتشناسی حکومت افغانستان مجموعهای از پیششرطها را مطرح کرده است.
تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و مبارزه با هراسافگنی و قاچاق مواد مخدر از مهمترین معیارهایی است که از سوی کشورهای مختلف و نهادهای بینالمللی مطرح شدهاند.
در مقابل، حکومت سرپرست افغانستان بارها اعلام کرده که موضوع تشکیل حکومت فراگیر و وضعیت حقوق بشر را مسأله داخلی افغانستان میداند و تأکید کرده است که اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها داده نخواهد شد.
در همین حال، برخی آگاهان سیاسی بر ضرورت تعامل بیشتر میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی تأکید میکنند.
گلمحمدالدین محمدی، آگاه سیاسی، در این باره گفت: «لازم است سازمان ملل متحد نام مقامهای حکومت کنونی را از فهرست سیاه خارج کرده و داراییهای مسدود شده افغانستان را آزاد کند.
در مقابل، حکومت سرپرست افغانستان نیز باید در برخی مواضع خود نرمش نشان دهد و بخشی از خواستهای جامعه جهانی را که در تضاد با شریعت و ارزشهای افغانستان نیست، بپذیرد.»
با وجود گذشت چند سال از تغییر قدرت در افغانستان، مسئله نمایندگی این کشور در سازمان ملل همچنان یکی از مهمترین موضوعات حلنشده در روابط میان کابل و جامعه جهانی به شمار میرود.
..............
پایان پیام/
نظر شما