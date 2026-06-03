به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام سید بهاءالدین ضیایی در گفتگویی، با تبریک فرارسیدن دهه امامت و ولایت و عید سعید غدیر خم، از تدارک مجموعهای از برنامههای گسترده فرهنگی، مذهبی و مردمی عید غدیر در سطح استان قم خبر داد.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای گرامیداشت ایان عدیر غدیر اظهار کرد: در این ایام به مدت ۱۵ شب مراسم جشن و سرور در میادین و نقاط محوری شهر قم برگزار شده و ادامه خواهد داشت.
دبیر ستاد برگزاری مراسم دهه امامت و ولایت استان قم افزود: این برنامهها با مشارکت آستان مقدس حضرت معصومه(س)، شهرداری قم و صدا و سیما از ساعت ۲۱ هر شب برگزار خواهد شد و زمینه حضور گسترده اقشار مختلف مردم را در مناسبتهای دهه ولایت فراهم میکند.
وی ادامه داد: این مراسمها با هدف تبیین فرهنگ غدیر و تجدید عهد با آرمانهای ولایت برگزار میشود و شهروندان قمی در فضایی سرشار از شور و نشاط معنوی، این ایام فرخنده را گرامی خواهند داشت.
اجتماع بزرگ بیعت در جمکران برگزار میشود
ضیایی با اشاره به برنامههای محوری روز عید غدیر در قم گفت: امسال اجتماع بزرگ بیعت با امام زمان(عج) و ولیامر مسلمین در عصر روز عید غدیر در صحن مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.
وی افزود: در حاشیه این برنامه، کاروان غدیر تا ظهور نیز از میدان آل یاسین به سمت مسجد مقدس جمکران حرکت میکند و جلوهای از ارادت مردم به ساحت ولایت و امامت را به نمایش خواهد گذاشت.
دبیر ستاد برگزاری مراسم دهه امامت و ولایت استان قم بیان کرد: یکی دیگر از برنامههای شاخص این ایام، برگزاری دسته سادات در شام عید غدیر است که با حضور گسترده سادات و ارادتمندان اهلبیت(ع) برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: این مراسم شامگاه جمعه ۱۵ خردادماه از محدوده امامزاده موسی مبرقع(ع) و محله چهل اختران آغاز شده و شرکتکنندگان با حرکت به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، عید ولایت را گرامی خواهند داشت.
ضیایی با اشاره به دیگر برنامههای پیشبینی شده برای دهه ولایت اظهار کرد: اجرای نمایش واقعه غدیر در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از جمله برنامههای فرهنگی شاخص این ایام به شمار میرود.
وی افزود: برگزاری یادواره شهدای سادات در گلزار شهدای قم، غبارروبی مزار شهدای سادات و همچنین برگزاری جشنها و آیینهای نورافشانی در تعدادی از بقاع متبرکه و امامزادگان شاخص استان از دیگر برنامههای تدارک دیده شده است.
دبیر ستاد برگزاری مراسم دهه امامت و ولایت استان قم ادامه داد: این برنامهها با هدف ترویج فرهنگ ولایت، زنده نگه داشتن آموزههای غدیر و تقویت پیوند نسل جوان با معارف اهلبیت(ع) برگزار میشود.
۱۱۰ هیئت در برگزاری جشنهای غدیر قم مشارکت دارند
وی در پایان با اشاره به مشارکت گسترده هیئتهای مذهبی در برگزاری برنامههای دهه ولایت گفت: امسال ۱۱۰ جشن مردمی به همت ۱۱۰ هیئت مذهبی در مناطق مختلف استان قم برگزار خواهد شد.
ضیایی افزود: همچنین پیشبینی شده است در شب و روز عید سعید غدیر خم، اطعام گستردهای در محلات، مساجد و مراکز مذهبی استان انجام شود و حدود یک میلیون پرس غذا میان مردم و عاشقان اهلبیت(ع) توزیع شود.
وی تصریح کرد: مجموعه برنامههای دهه امامت و ولایت در قم با محوریت ترویج فرهنگ غدیر، تعمیق آموزههای ولایی و تقویت همبستگی اجتماعی در میان اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
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