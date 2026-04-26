خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: دغدغهداشتن درباره پاسخگویی به شبهات پیرامون انقلاب اسلامی و ارکان آن و دفاع از ارزشهای اصیل اسلام و انقلاب اسلامی بسیار ارزشمند و قابلتقدیر است و بهیقین انجام هر اقدامی در مسیر این هدف، مورد رضایت خداوند تبارکوتعالی و امام زمان عجلاللهتعالی فرجهالشریف خواهد بود. در سالیان اخیر و با توجه به بروز برخی از مشکلات معیشتی، گاه بیصبری برخی از هموطنان را مشاهده میکنیم و متأسفانه به دلیل برخی فضاسازیها در فضای مجازی و حقیقی، شاهد اهانت به نظام و رهبری هستیم. این نوشتار روش درست مواجهه با این افراد را بررسی میکند که آیا باید مقابلهبهمثل کرد یا صبوری پیشه نمود؟
۱. جایگاه بحث و گفتگوی علمی و مستند در مکتب شیعه
یکی از ویژگیهای برجسته دین اسلام و مذهب تشیع، گفتگو برای معرفی عقاید و معارف خود است نه استفاده از زور و تزویر و تطمیع و تهدید و … . پیامبر گرامی اسلام صلیاللهعلیهوآله هنگامیکه قصد تبلیغ دین و معارف دینی را داشت، همواره از باب گفتگو و استدلال وارد میشد و دلایل مخالفان خود را با دلایل متقن و قوی منکوب میکرد. خداوند متعال در قرآن کریم بر استفاده از حکمت و جدال احسن در مسیر دعوت الهی تأکید میکند:
«ادْعُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ؛
[ای رسول ما، خلق را] به حکمت [و برهان] و موعظه نیکو به راه خدایت دعوت کن و با بهترین طریق با اهل جدل مناظره کن [وظیفه تو بیش از این نیست] که البته خدای تو [عاقبت حال] کسانی را که از راه او گمراه شده و آنان را که هدایت یافتهاند، بهتر میداند.» (۱)
بنابراین ما در مقام گفتگو هیچ محدودیتی نداریم و هر پرسش و شبهه و ابهامی با دلایل و استدلالهای قوی و متقن پاسخ میدهیم.
۲. دستهبندی منتقدان و مخالفان نظام و رهبری
در مرحله نخست باید میان کسانی که واقعاً پرسش دارند و ابهام برایشان پدید آمده است (که منجر به توهین و … شده است) با کسانی که از ابتدا قصد تخریب و دشمنی دارند، تفکیک قائل شد. دسته اول را میتوان با دلیل و منطق قانع و مجاب کرد که توهین و اهانت به نظام و رهبر و ... بهدلیل بهوجودآمدن اعتقاد اشتباه یا ناقص است. بیشتر افرادی که در این دسته قرار میگیرند، پس از شنیدن مطالب روشنگر و تبیینکننده و آگاهی از اشتباه خود، دست از توهین برمیدارند؛ اما دسته دوم باوجود آگاهی از واقعیت، حاضر به پذیرش آن نیستند و رذایل شخصیتی همچون حسادت، کینه، نفرت، تکبر و … سبب ایستادن آنان در مقابل نظام اسلامی میشود و به ارکان این نظام اهانت میکنند. این دسته از افراد با هیچ استدلال و توجیهی قانع نمیشوند؛ چراکه اساساً بنای پذیرش استدلال را ندارند؛ بنابراین اگر ساعتها بر این افراد روشنگری شود، درنهایت نیز نخواهند پذیرفت. اینان همانند کسانی هستند که در زمان پیامبر گرامی اسلام صلیاللهعلیهوآله نیز بعداز دریافت معجزات درخواستی خود از پیامبر، بازمیگفتند پیامبر (نعوذبالله) ساحر و جادوگر است و ادعای نبوتش را نمیپذیرفتند.
۳. چگونگی مواجهه با ناسزاگویان به نظام و رهبری
گفتنی است در مقابل گروه دوم نیز نباید همانند خودشان مقابلهبهمثل کرد و همان رفتار زشت آنان را انجام داد، بلکه باید تا حد امکان از تقابل خودداری نمود؛ اما اگر باوجود تذکرات، همچنان به رفتار اشتباه خودشان ادامه دادند، میتوان از باب نصیحت اخلاقی و توصیه خیرخواهانه، آنان را به رعایت آداب اخلاقی و هنجارهای اجتماعی توصیه کرد و اگر بازهم دست از رفتار خود برنداشتند، آنان را باید رها نمود. نکته مهم در این میان آن است که شما تلاش خود را انجام دهید و نتیجه را به خداوند واگذار کنید؛ چراکه توهین و اهانت چنین اشخاصی هیچ آسیبی به نظام و مقام معظم رهبری وارد نمیآورد، بلکه فقط نشاندهنده بیاخلاقی و بیادبی و بیمنطقی آن افراد است. بسیاری از افراد در زمان پیامبر صلیاللهعلیهوآله و ائمه معصومان علیهمالسلام نیز به ایشان اهانت و توهین میکردند؛ اما هیچگاه با واکنش تند و تهاجمی از جانب ایشان مواجه نمیشدند و همین مسئله در بیشتر اوقات سبب تألیف قلوب آنها به اسلام میشد و گاه با مشاهده چنین رفتاری به اسلام و اهلبیت علیهمالسلام گرایش مییافتند. هدف نهایی ما این است که این افراد به اسلام و نظام و رهبری نزدیک شوند و دشمنی خود را کنار بگذارند و این مسئله بیش از آنکه با زور و تهدید امکانپذیر باشد، با مهربانی و نرمخویی و صمیمیت امکانپذیر است.
۴. چگونگی مواجهه با گروههای سازمانیافته مخالف نظام و رهبری
ذکر این نکته ضروری است کسانی که در جایگاه مخالف نظام و رهبری، اقدام به ناسزاگویی میکنند، لزوماً افراد عادی اطراف ما نیستند، بلکه ممکن است با مواردی مواجه شویم که افرادی سازمانیافته و برنامهریزیشده در حال ترویج اهانت به نظام و رهبری و هستند؛ درواقع چنین احساس کنیم که فرد یا افرادی در حال ایجاد شبکه و گروهی در اطراف خود و ترویج سخنان باطل در فضای مجازی و … یا بخشی از یک جریان هستند. بهترین اقدام در اینگونه موارد، آگاهکردن نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است. آنان بهخوبی میدانند که با چنین مواردی چگونه برخورد کنند و آن شخص را از عواقب اقداماتش آگاه نمایند.
نتیجه:
مکتب شیعه، مکتب استدلال عقلی و گفتگوست. ما از هرگونه گفتگو درباره باورهای خود استقبال میکنیم؛ چراکه منطق ما مستحکم است. بااینوجود همواره افرادی هستند که راه منطق را انتخاب نمیکنند و زبان به ناسزاگویی میگشایند. این افراد بهطورکلی به دودسته تقسیم میشوند:
الف. افرادی که با تبیین حقیقت، دست از ناسزا برمیدارند؛
ب. افرادی که هرچه تبیین کنیم، بازهم بر باور باطل خویش باقی میمانند.
دسته دوم را باید رها کرد و از هرگونه مقابلهبهمثل خودداری نمود؛ چراکه سخن باطل او به نظام اسلامی خللی وارد نمیکند. حکم گروههای سازمانیافته مخالف نظام و رهبری البته متفاوت است و باید چنین مواردی را به سازمانهای مرتبط گزارش داد تا رسیدگی کنند.
پینوشتها:
۱. سوره نحل، آیه ۱۲۵.
