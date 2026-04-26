به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه روسیه نسبت به افزایش تنش‌های هسته‌ای در جهان هشدار داد و اعلام کرد که سیاست‌های کشورهای غربی می‌تواند جهان را به‌سوی درگیری مستقیم میان قدرت‌های بزرگ هسته‌ای سوق دهد.

«آندری بِلوسوف» (Andrei Belousov)، رئیس هیأت روسی در کنفرانس معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، اعلام کرد که در شرایط کنونی، اقدامات تنش‌زا در محور روسیه و غرب ادامه دارد و این روند «منافع اساسی» مسکو را تهدید می‌کند. وی هشدار داد که این وضعیت می‌تواند به یک درگیری نظامی مستقیم میان قدرت‌های هسته‌ای منجر شود.

وی همچنین تأکید کرد که کشورهای غربی وارد «بازی بسیار خطرناکی» شده‌اند و رفتار آن‌ها با تعهدات و توافقات پیشین، از جمله بیانیه مشترک رهبران پنج قدرت هسته‌ای در ژانویه ۲۰۲۲، در تضاد است. به گفته این مقام روس، این اقدامات خطر تشدید رقابت تسلیحاتی و بی‌ثباتی جهانی را افزایش می‌دهد.

بلوسوف تأکید کرد: «می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که سه کشور هسته‌ای غربی، برخلاف تفاهمات و توافقات مندرج در بیانیه مشترک رهبران پنج کشور هسته‌ای در مورد جلوگیری از جنگ هسته‌ای و مسابقه تسلیحاتی که در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۲ صادر شد، عمل می‌کنند.»

بِلوسوف در ادامه با اشاره به رویکرد آمریکا و متحدانش، گفت که سیاست «صلح از طریق قدرت» در عمل به‌معنای تلاش برای دستیابی به برتری نظامی قاطع بر روسیه و چین است. وی افزود که این کشورها در حال تطبیق و توسعه زرادخانه‌های هسته‌ای و ابزارهای راهبردی خود برای تحقق این اهداف هستند. گفتنی است یازدهمین کنفرانس بازنگری معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای قرار است از ۲۷ آوریل تا ۲۲ مه در شهر نیویورک (نیویورک، شهری در ایالات متحده آمریکا) برگزار شود.

............

پایان پیام