ادعای سپردن پرچم به امام زمان؛ چرا تحقق نیافت؟

همیشه مستند به روایات و مکاشفات ادعا میشد که رهبری پرچم اسلام را به امام زمان عجلاللهتعالی فرجهالشریف میسپارد؛ پس چرا رهبری به شهادت رسید و امام زمان عجلاللهتعالی فرجهالشریف ظهور نکرد؟
مسئلهی ارتباط میان رهبری دینی و ظهور امام زمان عجلاللهتعالی فرجهالشریف، همواره از مباحث حساس اعتقادی و اجتماعی در اندیشهی شیعی بوده است. بسیاری از مؤمنان، بر پایهی روایات، دعاها و مکاشفات افراد صالح، امید داشتهاند که روزی پرچم اسلام از سوی مقام معظم رهبری به دست حضرت ولیعصر عجلاللهتعالی فرجهالشریف سپرده شود. این امید، ریشه در فرهنگ انتظار دارد؛ فرهنگی که قلب شیعه را زنده نگه میدارد. بااینحال، هنگامیکه مقام معظم رهبری به شهادت میرسد و ظهور رخ نمیدهد، ذهن برخی دچار پرسش میشود: آیا آن وعدهها اشتباه بودند یا سوءبرداشتهایی صورت گرفته است؟
پاسخ این پرسش نیازمند شناخت دقیق ماهیت روایات، جایگاه خواب و مکاشفات و حدود تفسیر علائم ظهور است. در ادامه در قالب نکاتی توضیحات بیشتر بیان میشود.
نکته اول: تفاوت میان آرزو و ادعا
بسیاری از سخنان رایج در میان مؤمنان، دعا و آرزو است نه ادعا و پیشبینی قطعی. آرزوی آنکه پرچم اسلام از دستان مقام معظم رهبری به دست امام زمان عجلاللهتعالی فرجهالشریف برسد، نشانهی ایمان و امید مردم است، نه ادعای وقوع حتمی در زمان خاص. در فرهنگ شیعه، دعاها غالباً زبان امیدند؛ یعنی مؤمنان از خدا میخواهند که پایان مسیر جهاد و رنجشان، اتصال به ظهور باشد. این امید پس از شهادت مقام معظم رهبری نیز همچنان با مؤمنان همراه است؛ آنها همواره امید به تعجیل در ظهور دارند و از دعا برای آن غافل نمیشوند. (۱)
نکته دوم: جایگاه روایات علائم ظهور
بسیاری از روایات مربوط به علائم ظهور، ازنظر سند و مضمون دارای تنوع و پیچیدگی فراواناند. شماری از این روایات ازنظر سند ضعیفاند و نمیتوان بر پایهی آنها حکم قطعی دربارهی زمان یا شرایط ظهور داد؛ برخی دیگر معتبرند، اما مفاهیمشان رمزی، استعاری یا وابسته به شرایط تاریخی خاص است و بهراحتی نمیتوان آنها را بر وقایع روز تطبیق کرد. بزرگان شیعه همواره هشدار دادهاند که در تفسیر علائم ظهور باید احتیاط پیشه کرد و از شتابزدگی و کارهای عوامانه پرهیز کرد. شتابزدگی در تفسیر این روایات، بهویژه در هنگامههای سیاسی و اجتماعی، ممکن است سبب شکلگیری انتظارهای نادرست و به دنبالش، سرخوردگی و تضعیف ایمان مردم شود. (۲)
نکته سوم: اعتبار مکاشفات و خوابها
یکی از زمینههای شکلگیری چنین انتظارهایی، نقل خوابها و مکاشفات افراد صالح است. جامعهی دیندار، اغلب به خوابهای اولیاء و صالحان با احترام مینگرد؛ خصوصاً اینکه بسیاری از خوابها، رویای صادقه بوده و پیشبینی درستی از آینده ارائه کردهاند (مثل رؤیای صادقه حضرت یوسف علیهالسلام)؛ اما در مواجهه با این داستانها و نقلقولها باید ملاحظاتی داشت و با دقت به این سؤالات پاسخ داد:
• آیا واقعاً آن فرد وارسته، آن رؤیا و خواب را دیده و چنان مکاشفهای را تجربه کرده است؟
• آیا آن خواب و مکاشفه، از سنخ رؤیای صادقه و مکاشفه رحمانی بودهاند یا اینکه از سنخ امور دیگر -مثلاً خواب پریشان، توهم یا مکاشفات شیطانی- هستند؟
• آیا دقیقاً خود رؤیا و مکاشفه نقل شده یا آن شخص وارسته یا راویِ آن، برداشت و تطبیق شخصی خودش را نیز بر آن افزوده است؟
با بررسی این سؤالات، درمییابیم که نقل مکاشفه یا خواب بهتنهایی نمیتواند معیار قطعیت برای واقعهای همچون ظهور باشد. معرفت دینی باید بر پایهی قرآن، عقل و روایات معتبر استوار گردد، نه صرفاً خواب و مکاشفاتی که اطمینانی به درستی سند و محتوای آنها نداریم. (۳)
نکته چهارم: معنای حقیقی انتظار و مقاومت
انتظار حقیقی به معنای آمادگی و پایداری دائمی در مسیر حق است، نه نشستن به امید واقعهای ناگهانی. مؤمن همواره موظف به حفظ ایمان، تربیت، جهاد و عدالتخواهی است، حتی اگر به ظهور منجر نشود. (۴)
همچنین، شهادت رهبران الهی در این مسیر، نه نشانهی ناکامی، بلکه یکی از حلقههای پیوستهی «امتحان و استمرار مقاومت» است. همانگونه که امام حسین علیهالسلام با قیام و شهادت، زمینهساز احیای دین شد، بیتردید شهادت صادقانه و شجاعانه مقام معظم رهبری نیز، بخشی از پویش الهی برای آمادهسازی جهانِ ظهور است.
نتیجه:
درمجموع، پرسش دربارهی اینکه چرا با شهادت رهبری، امام زمان عجلاللهتعالی فرجهالشریف ظهور نکرد، ناشی از خلط میان آرزو و ادعاست. آنچه شیعیان بیان کردهاند، دعا و امید به سپردن پرچم اسلام به دست مهدی موعود بود، نه پیشبینی قطعی زمانی. روایات علائم و نشانههای ظهور یا ضعیفاند یا نیازمند تفسیر دقیق و نمیتوان آنها را بهسادگی، به حوادث خاص تطبیق داد. همچنین، خوابها و مکاشفات نیز باید محتاطانه ارزیابی شوند. ظهور، حقیقتی الهی است که زمانش در اختیار خداوند است. وظیفهی مؤمنان، حفظ ایمان، مقاومت و تلاش برای تحقق عدالت و معنویت در جامعه است؛ زیرا انتظار حقیقی، آمادهسازی مداوم برای ظهور است، نه انتظار منفعلانه برای حادثهای ناگهانی.
پینوشتها:
۱. «وَ أَکْثِرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِیلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِکَ فَرَجُکُمْ»؛ ابنبابویه، محمد بن علی، کمالالدین و تمام النعمه، تهران، اسلامیه، ۱۳۹۵ ق، ج۲، ص ۴۸۵.
