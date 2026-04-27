به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم آل خلیفه اعلام کرد که تابعیت بحرینی ۶۹ نفر را در این کشور به همراه اعضای خانواده آنان به تبعیت، سلب کرده است. این اقدام در پی اتهاماتی مبنی بر همدلی این افراد با اقدامات ایران یا جاسوسی برای طرف‌های خارجی انجام شده است.

خبرگزاری رسمی بحرین اعلام کرد این تصمیم در اجرای دستورهای حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این کشور و با پیگیری سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین و در چارچوب تلاش‌ها برای حفظ امنیت و ثبات کشور اتخاذ شده است.

این خبرگزاری افزود که تصمیم یادشده بر اساس ماده ۱۰ بند ۳ قانون تابعیت بحرین صادر شده است؛ ماده‌ای که سلب تابعیت را در صورتی مجاز می‌داند که فرد به منافع آل خلیفه آسیب برساند یا اقدامی برخلاف وظیفه وفاداری به بحرین انجام دهد.

این اقدام پس از پیشنهادی صورت گرفت که راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین به هیئت دولت این کشور ارائه کرده بود.

مقام‌های رژیم آل خلیفه ادعا کردند تمامی افرادی که مشمول این تصمیم شده‌اند، دارای ریشه غیر بحرینی بوده‌اند و نهادهای مسئول اجرای اقدامات قانونی لازم را آغاز خواهند کرد.

خبرگزاری بحرین همچنین تأکید کرد که نهادهای ذی‌ربط به بررسی و بازنگری درباره افرادی که شایستگی دریافت تابعیت بحرینی دارند یا ندارند، ادامه خواهند داد.

