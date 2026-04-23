توصیف رسانه آلمانی از رضا پهلوی: دلقک دربار

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری تاتس آلمان در گزارشی به سفر رضا پهلوی به برلین و نشست مطبوعاتی وی پرداخت و با تیتر "شاهزادهای که خودش را احمق جلوه داد" او را مورد نقد قرار داد.
در این گزارش به عدم استقبال دولت آلمان از وی اشاره و نوشته است: دولت آلمان این شاهزاده آرزومند سلطنت را اصلاً نپذیرفت و ظاهراً پهلوی برای دولت آنقدرها هم مهم نیست که حتی نیم ساعت برایش وقت خالی کنند.
تاتس به بیتوجهی دولت آمریکا به او هم اشاره شده کرده و نوشته است، دولت آمریکا مدتهاست که علاقهاش را به او از دست داده است و رئیسجمهور آمریکا در مورد مناسب بودن این ایرانی ابراز تردید کرد و تمایلی به ملاقات با پهلوی ندارد.
نشست خبری رضا پهلوی با رسانههای آلمان و پاسخهای وی با انتقادات گسترده همراه بوده و در گزارش این رسانه آمده است که اگر تلاشی برای محبوب کردن خود نزد مطبوعات آلمان به عنوان یک دولتمرد کارآمد در نظر داشت، به طرز اسفناکی در این کار شکست خورد.
گویا پهلوی بخش اعظم زمان صحبت خود را صرف این کرده که به روزنامهنگاران حاضر دیکته کند که چطور کارشان را انجام دهند و مطبوعات آلمان را متهم کرد که به اندازه کافی درباره وضعیت ایران گزارش نمیدهند.
تاتس در ادامه توصیف جالبی هم از رضا پهلوی دارد: "این شاهزادهای که میخواهد شاه شود، روز پنجشنبه خود را در برابر مطبوعات بیشتر شبیه به یک دلقک دربار نشان داد؛ دلقکی که حتی دیگر درباری هم ندارد که او را به خدمت فرابخواند."
