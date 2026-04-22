انتشار کتاب «پیشوای صادق»؛ بازخوانی نگاه امامِ شهید به سیره سیاسی ـ فرهنگی امام صادق(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «پیشوای صادق» مشتمل بر یادداشت‌های شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) درباره‌ی سیره‌ی فرهنگی سیاسی امام صادق (علیه‌السّلام) از سوی انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده است.

این کتاب در ۱۷ شماره‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی در خرداد سال ۱۳۵۸ منتشر شده است. در دیدگاه امامِ شهید، سیره‌ی امامان معصوم (علیهم‌السّلام) به انسانی ۲۵۰ساله تشبیه می‌شود که براساس شرایط زمانی، بهترین شیوه را برای رسیدن به اهداف والای اسلام، انتخاب کرده‌اند؛ گاهی با جهاد، گاهی با آتش‌بس، گاهی با مبارزات سرّی، گاهی با کار فرهنگی و تبیینی به انجام وظیفه پرداخته‌اند. در این میان، امام صادق (علیه‌السّلام) سهم مهم و تأثیرگذاری را در تاریخ سیاسی اهل بیت (علیهم‌السّلام) داشته‌اند. آنچه در دیدگاه شهید امام نسبت به سیره‌ی سیاسی آن حضرت، مشاهده میشود تلاش حضرت برای تأسیس حکومت مطلوب ائمّه (علیهم‌السّلام) است.

در این کتاب، با تشریح اهداف امامت و توضیح مبنای انسان ۲۵۰ساله، به جایگاه و اقدامات امام صادق (علیه‌السّلام) اشاره شده است.

برشی از کتاب:

از نخستین روز برانگیختگی امام تا لحظه‌ی بدرود زندگی پُرتلاش و پُرثمرش ۳۳ سال طول کشید. در این مدّت، فرازونشیب‌ها و تحوّلات سیاسی و اجتماعی، شرایط زندگی امام و شیعیان را بارها تغییر داد. شاهین ترازوی پیکار، به سود و به زیان جبهه‌ی تشیّع، نوسان‌ها دید. گاه چنان شد که خوش‌بین‌ترها پیروزی شیعه را بسی نزدیک و در دسترس دیدند و حتّی در آمادگی اوضاع برای قدرت‌نمایی نظامی مبالغه کردند؛ و گاه چنان شد که اختناق و فشار، مجال تنفّس نیز به امام و یاران نزدیکش نمی‌داد و همه‌ی آرزوها را بر باد رفته وانمود می‌کرد... و امام صادق(علیه السّلام) در همه‌ی این احوال، همان رهرو و راهبرِ مصمّم و آگاه و نستوهی بود که در میان صدها آیت یأس و آهنگ امید، تنها و تنها به رفتن و راه دراز را هرچه بیشتر طی کردن و مرحله‌های ناگزیر را پشت سر نهادن، می‌اندیشد و بس. امام مایه‌های عشق و اخلاص و ایمانش را در همه‌حال و هر زمان و با شیوه‌ی متناسب، بی‌دریغ مبذول میداشت و بار سنگین تکلیف الهی را به سرمنزل، نزدیک می‌ساخت.

