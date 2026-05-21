به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حسین رفیعی عضو مجلس خبرگان رهبری، معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه و رئیس قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا به تبیین نقش مسجد در حکمرانی محله‌محور پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پایگاه‌هایی که می‌تواند در حکمرانی نقش‌آفرین باشد مسجد است؛ همان‌گونه که پیامبر اسلام(ص) حکمرانی خود را بر پایه مسجد بنا نهادند.

وی با اشاره به جایگاه مسجد در نظام اسلامی افزود: در جمهوری اسلامی نیز حکمرانی بر پایه مسجد شکل گرفته است. مسجد همان‌گونه که امام خمینی(ره) تأکید کردند یک سنگر و در عین حال دانشگاه دینی است که می‌تواند مردم را سازماندهی کند، محله را آباد سازد و به انسجام اجتماعی در جامعه کمک کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مسجد با برخورداری از امام جماعت و ارتباط مستقیم با مردم، ظرفیت بالایی برای کنشگری اجتماعی دارد و می‌تواند مردم را در حل مسائل محله و شهر فعال کند. به گفته وی، در سال‌های اخیر نیز شاهد توجه بیشتر مسئولان کشور به ظرفیت‌های مسجد در اداره امور محلات هستیم.

رفیعی خاطرنشان کرد: موضوع حکمرانی محله‌محور و مسجد محور از مسائلی است که در قرارگاه «بلاغ مبین» و همچنین در قرارگاه مسجد مورد توجه قرار گرفته و مورد عنایت رئیس‌جمهور نیز قرار دارد. وی تأکید کرد که با تقویت این رویکرد، مردم می‌توانند با محوریت مسجد در آبادانی محله‌ها و شهرهای خود نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند.

.

.............

پایان پیام