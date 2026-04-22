سپاه پاسداران؛ مولود عظیم و پربرکت امت انقلابی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک گفت و این نهاد را «مولود عظیم و پربرکتی» خواند که از متن مردم مؤمن و متصل به ولایت برخاسته است.

آیت‌الله آملی لاریجانی در این پیام با اشاره به نقش بی‌بدیل سپاه در حفظ و حراست از انقلاب و حریم ملی، تأکید کرد که آثار و برکات این نهاد امروز چنان آشکار است که حتی دشمنان نیز نمی‌توانند منکر آن شوند؛ از گسترش امید و خودباوری در محور مقاومت تا جان‌فشانی برای ملل مظلوم و حراست از آب، خاک، آسمان و هویت ایران سربلند.

متن پیام به این شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یادآورمولود عظیم وپربرکتی است که در آن، امّتی انقلابی ومبعوث برای حفاظت از ثمرات پیروزی خویش، نهادی قدسی و برآمده از متن مردم مؤمن و متّصل به ولایت را پدیدآورد.

این نهادمردمی برآمده ازانقلاب شکوهمند اسلامی میراث‌دار خون شهدایی است که باتقدیم جان خودشان ازآرمان‌های بلند امامین عظیم شأن انقلاب وحریم ملی دفاع نمودند

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره درراستای فلسفه وجودی وانجام وظایف وتکالیف قانونیش نقش بی بدیلی درحفظ وحراست اازانقلاب اسلامی وحریم ملی داشته که امروز بیش ازهر زمان دیگری آثاروبرکات آن برهمگان عیان است که حتی دشمنان نمی‌تواند منکر آن باشند

سپاه فراتر از حدود ایران اسلامی امیدو خودباوری را بر منطقه و محور مقاومت گسترانید وبا جان فشانی ویاری رساندن به ملل مظلوم شهامت هاو رشادت‌های ماندگاری ازخود به یادگار گذاشته که مایهٔ آرامش ملل مظلوم ونقش بر آب نمودن توطئه‌هایی دشمنان واستکبار جهانی گردید.

سپاه امروز نیز با تمام قوا، پاسدار آب، خاک، آسمان و هویت ایران سربلند است. از اعماق دریاها تا اوج فضا، از صفوف مقدم جبهه‌های امنیّت تا پیچیده‌ترین عرصه‌های علمی و دفاعی، فرزندان سبزپوش این نهاد، بی‌ادعا و فداکار، حریم عزّت و اقتدار ایران اسلامی را حراست می‌کنند.

روان پاک شهدای سرافراز سپاه، از شهیدان هشت سال دفاع مقدس تا مدافعان حرم و امنیّت و فرماندهان دلاور آن طهرانی مقدم، کاظمی، سلیمانی، سلامی، رشید و پاکپور و... ستارگانی که راه ما را روشن ساختند، غریق رحمت باد.

تا انقلاب و آرمان‌های امام و رهبری برقرار است، سپاه پاسداران نیز به عون الله، چون کوهی استوار در برابر طوفان‌های دشمنان، پابرجا و حافظ کیان و بیرق اسلام خواهد بود.

صادق آملی لاریجانی

