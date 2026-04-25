به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ابتدای نشست، حجتالاسلام والمسلمین تاکی دبیر این سلسله نشستها ضمن خیرمقدم به حاضران، به ایراد سخنانی پیرامون جایگاه زن در انقلاب اسلامی و ضرورت بازتعریف نقشآفرینی اجتماعی زنان در شرایط کنونی پرداخت.
وی با اشاره به نظریه «الگوی سوم زن» در اندیشه امام خمینی (ره) و تأکید ایشان بر حضور زنان در «مسند تصمیمگیری مقدرات اساسی کشور»، خاطرنشان کرد: تصویری که هنوز هم در ذهن برخی وجود دارد، این است که نقش اجتماعی زن، نقشی حاشیهای و در سایه است. تا اینکه انقلاب اسلامی با طرح الگوی سوم و آن عبارت کلیدی و طلایی از قول امام خمینی (ره) که زن باید در مسند تصمیمگیری مقدرات اساسی کشور قرار گیرد» وارد عرصه جدیدی شد. «هنوز زن در جایگاه واقعی خود در انقلاب اسلامی قرار نگرفته و این نه فقط یک نقص نظری، بلکه یک خلأ است که نیازمند بازطراحی جدی میباشد.»
تاکی با تأکید بر ضرورت فراتر رفتن از مباحث نظری محض تصریح کرد: ما در مورد نظریه الگوی سوم یا جایگاه و نقشآفرینی زن قرار نیست صحبت کنیم. یک قدم میخواهیم جلوتر برویم. اتفاقات در دل خودشان گاهی اوقات موضوعاتی را بازتولید و زنده و متولد میکنند. یکی از آن برههها و اتفاقات، مبحث قضیه جنگ بود. جنگ رمضان یک ساحت جدید و در واقع نمود و بروز جدیدی از جایگاه زن را نشان میدهد.
دبیر این نشست ادامه داد: شاید بتوانیم بگوییم در جنگ رمضان به نقطهای رسیدیم که زنان وارد جامعهسازی، یعنی مرحله چهارم جامعهسازی انقلاب اسلامی شد. یعنی زندگی در جنگ را زنان رقم زدند و توانستند هم خانه ، هم خیابان و هم میدان صحنه اجتماعی را با توان خود و با امکانات و ظرفیت خود اداره کند.
وی با یادآوری نقش بیبدیل زنان در دوران دفاع مقدس به ویژه «جنگ رمضان»، تصریح کرد: در آن برهه، زنان وارد مرحله جامعهسازی انقلاب اسلامی شدند و زندگی اربعینی را رقم زدند. اکنون در دورهای قرار داریم که احتمالاً فاصله دو جنگ یا دوران پساجنگ است. اگر این ظرفیتها را به درستی صورتبندی نکنیم، دستاوردهای آن برهه تاریخی از دست خواهد رفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با طرح یک نظریه اظهار داشت: زن محجبه انقلابی، ناجی زن سکولار است. اگر زن انقلابی در جایگاه خود قرار گیرد، میتواند بستری برای ارتقای زن سکولار به سمت جایگاه واقعیاش فراهم آورد. این همان سفرهداری زن انقلاب اسلامی برای ارتقای جایگاه زنان است که در همنشینی و همگفتمانی این دو طیف تحقق مییابد.
پس از سخنان دبیر نشست، سرکار خانم دکتر ابوالحسنی عضو هیئت علمی پژوهشگاه نهاد ریاست جمهوری به عنوان اولین ارائهدهنده به تحلیل مؤلفههای عملیاتی نقشآفرینی زنان در عرصه تصمیمسازیهای کلان کشور پرداخت.
