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گزارش NBC: پنتاگون سطح تهدید ناشی از جاسوسی اسرائیل علیه آمریکا را «بحرانی» اعلام کرد

۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۶
کد مطلب: 1823356
گزارش NBC: پنتاگون سطح تهدید ناشی از جاسوسی اسرائیل علیه آمریکا را «بحرانی» اعلام کرد

منابع آمریکایی می‌گویند وزارت دفاع آمریکا به‌دلیل نگرانی از افزایش فعالیت‌های جاسوسی اسرائیل در ایالات متحده، سطح هشدار ضدجاسوسی مرتبط با این متحد نزدیک را به بالاترین سطح رسانده است؛ ادعایی که تل‌آویو آن را کاملاً رد کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه NBC News به نقل از دو مقام فعلی و یک مقام پیشین آمریکایی گفت: آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون در هفته‌های اخیر ارزیابی جدیدی از تهدیدهای اطلاعاتی منتشر کرده و در یک پیام داخلی سطح تهدید ناشی از فعالیت‌های اطلاعاتی اسرائیل را «بحرانی» توصیف کرده است. این ارزیابی در پی افزایش اختلافات میان واشنگتن و تل‌آویو درباره نحوه مدیریت جنگ جاری با ایران انجام شده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های پنتاگون معتقدند اسرائیل تلاش گسترده‌ای برای رصد مقامات ارشد آمریکایی و دستیابی به اطلاعات مربوط به بحث‌های داخلی دولت دونالد ترامپ درباره تحولات خاورمیانه انجام می‌دهد. گفته می‌شود در سندی هفت‌صفحه‌ای به توانایی بالای اسرائیل در انجام عملیات جاسوسی انسانی و جمع‌آوری اطلاعات فنی و همچنین چند حادثه مشخص که نگرانی‌ها را افزایش داده، اشاره شده است.

در مقابل، سفارت اسرائیل در واشنگتن این ادعاها را «کاملاً نادرست» خواند و اعلام کرد اسرائیل علیه نهادها یا مقامات آمریکایی فعالیت اطلاعاتی انجام نمی‌دهد و تمرکز دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور بر دشمنان است نه متحدان. پنتاگون نیز از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرده و یک مقام کاخ سفید گزارش منتشرشده را «کاملاً نادرست» توصیف کرده است.

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