گزارش NBC: پنتاگون سطح تهدید ناشی از جاسوسی اسرائیل علیه آمریکا را «بحرانی» اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه NBC News به نقل از دو مقام فعلی و یک مقام پیشین آمریکایی گفت: آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون در هفتههای اخیر ارزیابی جدیدی از تهدیدهای اطلاعاتی منتشر کرده و در یک پیام داخلی سطح تهدید ناشی از فعالیتهای اطلاعاتی اسرائیل را «بحرانی» توصیف کرده است. این ارزیابی در پی افزایش اختلافات میان واشنگتن و تلآویو درباره نحوه مدیریت جنگ جاری با ایران انجام شده است.
بر اساس این گزارش، مقامهای پنتاگون معتقدند اسرائیل تلاش گستردهای برای رصد مقامات ارشد آمریکایی و دستیابی به اطلاعات مربوط به بحثهای داخلی دولت دونالد ترامپ درباره تحولات خاورمیانه انجام میدهد. گفته میشود در سندی هفتصفحهای به توانایی بالای اسرائیل در انجام عملیات جاسوسی انسانی و جمعآوری اطلاعات فنی و همچنین چند حادثه مشخص که نگرانیها را افزایش داده، اشاره شده است.
در مقابل، سفارت اسرائیل در واشنگتن این ادعاها را «کاملاً نادرست» خواند و اعلام کرد اسرائیل علیه نهادها یا مقامات آمریکایی فعالیت اطلاعاتی انجام نمیدهد و تمرکز دستگاههای اطلاعاتی این کشور بر دشمنان است نه متحدان. پنتاگون نیز از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرده و یک مقام کاخ سفید گزارش منتشرشده را «کاملاً نادرست» توصیف کرده است.
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