به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سمر لی، نماینده دموکرات، در ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، گفت واکنش حزب دموکرات به اظهارات اخیر علیه رشیده طلیب، تنها عضو فلسطینیتبار کنگره، و آدام حموی، نامزد دموکرات کنگره از نیوجرسی، ناکافی بوده است. او افزود در جریان بررسی طرح پیشنهادی طلیب برای جلوگیری از مشارکت نیروهای آمریکایی در جنگ اسرائیل علیه لبنان، دو نماینده جمهوریخواه اظهاراتی مطرح کردند که به گفته لی، عملاً طلیب را به «حمایت از تروریسم» متهم میکرد.
مجلس نمایندگان این طرح را با رأی مخالف شماری از دموکراتها، از جمله حکیم جفریز رهبر اقلیت، رد کرد. در جریان این مناظرات، برخی جمهوریخواهان طلیب را به همدلی با حزبالله متهم کردند؛ اتهاماتی که او خواستار حذف آنها از مشروح مذاکرات رسمی شد و آن را حملهای مستقیم به شخصیت خود دانست.
لی همچنین به انتقادهایی که علیه آدام حموی مطرح شده اشاره کرد. حموی، جراح بازنشسته ارتش آمریکا، به دلیل ارتباط گذشتهاش با یک روحانی مصری که در دهه ۱۹۹۰ به اتهامهای مرتبط با تروریسم محکوم شده بود، هدف انتقاد قرار گرفته است. او گفته این آشنایی از طریق جامعه مصریتباران آمریکا شکل گرفته است. لی تأکید کرد مشکل تنها به جمهوریخواهان محدود نمیشود و برخی دموکراتها نیز از کلیشهها و ادبیات آسیبزا علیه مسلمانان استفاده کردهاند.
این نماینده دموکرات هشدار داد گسترش گفتمان ضداسلامی نهتنها یک گروه خاص، بلکه انسجام ائتلافهای سیاسی در حزب دموکرات را تهدید میکند. او خواستار برخورد جدی با اسلامهراسی، همتراز با دیگر اشکال تبعیض شد و تأکید کرد «آزادی و رهایی همگان به هم پیوسته است».
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