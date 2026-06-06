به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ در گفت‌وگو با شبکه NBC News که جمعه پخش شد، گفت مذاکرات با تهران زمان‌بر است و ایران با واقعیتی تازه روبه‌رو شده که آن را به اتخاذ تصمیم‌هایی وادار می‌کند که پیش‌تر انتظارش را نداشت. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جنگ میان آمریکا و ایران وارد ماه چهارم شده و با وجود تمدید چندباره آتش‌بس اعلام‌شده در آوریل، تنش‌ها به‌ویژه پس از تبادل حملات در نزدیکی تنگه هرمز ادامه دارد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در جلسه‌ای در مجلس نمایندگان اعلام کرد عملیات نظامی موسوم به «خشم حماسی» پایان یافته و حملات اخیر آمریکا «دفاعی» و در پاسخ به حملات ایران علیه کشتی‌ها در نزدیکی تنگه هرمز بوده است. او تأکید کرد واشنگتن در صورت توقف حملات ایران، اقدام نظامی انجام نخواهد داد.

ترامپ در این مصاحبه مدعی شد آمریکا «به‌طور کامل» توان نظامی ایران را نابود کرده، اما اذعان کرد تهران همچنان بخشی از زرادخانه موشکی و ظرفیت پهپادی خود را حفظ کرده است. به گفته او، ایران حدود ۲۱ تا ۲۲ درصد از ذخایر موشکی اولیه خود را در اختیار دارد. وی همچنین هشدار داد در صورت عدم دستیابی به توافق، «مسیر دیگری» در پیش خواهد بود و افزود: «یا توافق می‌کنیم، یا راه دیگر را می‌رویم؛ و آن راه خوشایند نیست.»

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