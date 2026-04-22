به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنگ در خاورمیانه شرکت «آلیانتس ترید» را وادار کرد برآورد خود از موج ورشکستگی شرکتها در جهان طی سالهای جاری و آینده را افزایش دهد؛ بهگونهای که این شرکت تخصصی بیمه اعتبار تجار جهانی، پیشبینی کرده است در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ میلادی بیش از ۱۵ هزار مورد ورشکستگی جدید در جهان رخ دهد. این افزایش در شرایطی پیشبینی شده که هزینههای انرژی و حملونقل بالا رفته و اعتماد اقتصادی کاهش یافته است.
براساس گزارش شبکه الجزیره، این شرکت انتظار دارد شمار ورشکستگی شرکتها در سراسر جهان در سال ۲۰۲۶ حدود ۶ درصد افزایش یابد؛ پس از آنکه در سال ۲۰۲۵ نیز رشد مشابهی ثبت شده بود. در نتیجه، سال ۲۰۲۶ پنجمین سال پیاپی افزایش ورشکستگیها خواهد بود و در سال ۲۰۲۷ نیز بهجای کاهش مورد انتظار قبلی، این روند در سطحی بالا تثبیت میشود.
«آلیانتس ترید» اعلام کرد هزینه مستقیم جنگ علیه ایران در مقایسه با پیشبینیهای قبلی این شرکت، شامل حدود ۷ هزار ورشکستگی اضافی در سال ۲۰۲۶ و ۷ هزار و ۹۰۰ مورد دیگر در سال ۲۰۲۷ خواهد بود؛ زیرا فشارها بر شرکتها در زنجیرههای ارزش جهانی گسترش یافته است.
انرژی و حملونقل در کانون فشارها
این شرکت توضیح داد که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران موجب افزایش نوسانات بازارهای انرژی، رشد هزینههای حملونقل و اختلال در زنجیرههای تأمین شده است. همچنین آثار غیرمستقیم آن نیز از طریق شتاب گرفتن تورم، سختتر شدن شرایط مالی و کاهش اعتماد کسبوکارها نمایان شده است.
در این گزارش از قول «آیلین سومرسان کوکوی» مدیرعامل آلیانتس ترید آمده است که وضعیت کنونی، هزینهها را در سراسر زنجیرههای ارزش جهانی از صنایع غذایی و کشاورزی گرفته تا تولید، خدمات درمانی و فناوری افزایش داده است. وی افزود که این شرایط فشار بیشتری بر بخشهای پرمصرف انرژی مانند حملونقل، صنایع شیمیایی و فلزات وارد میکند.
او همچنین گفت که ترکیب ضعف تقاضا، افزایش هزینه نهادهها و سختتر شدن تأمین مالی، فشار شدیدی بر شرکتهایی وارد میکند که حاشیه سود پایین، بدهی بالا یا نیاز مالی گسترده دارند.
سناریوی بدتر در صورت تداوم اختلال در تنگه هرمز
این شرکت هشدار داد که اگر اختلال در تنگه هرمز برای مدت طولانی ادامه یابد، برآورد ورشکستگی شرکتها ممکن است در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰ درصد بیشتر شود و در سال ۲۰۲۷ نیز ۳ درصد دیگر افزایش یابد. این وضعیت در نتیجه تداوم اختلال در عرضه نفت و گاز و کمبود کالاهایی مانند کود شیمیایی و هلیوم خواهد بود.
«ماکسیم لیمیرل» تحلیلگر ارشد پژوهشهای ورشکستگی این شرکت گفت که این سناریو میتواند به حدود ۴ هزار و ۱۰۰ مورد ورشکستگی اضافی در آمریکا و ۱۰ هزار و ۵۰۰ مورد در اروپای غربی طی سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ منجر شود.
مشاغل در معرض تهدید
آلیانتس ترید برآورد کرد افزایش ۶ درصدی ورشکستگی جهانی در سال جاری میلادی میتواند ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار شغل را بهطور مستقیم در معرض خطر قرار دهد؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۵ حدود ۹۴ هزار شغل بیشتر است.
این شرکت معتقد است که بخشهای ساختوساز، خردهفروشی و خدمات بیشترین آسیبپذیری را خواهند داشت. اروپا با حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل در معرض خطر در صدر قرار دارد که از این میان حدود ۹۶۰ هزار شغل مربوط به اروپای غربی است. در آمریکای شمالی نیز حدود ۴۶۰ هزار شغل تهدید میشود که بالاترین سطح ثبتشده در دو منطقه طی ۱۲ سال گذشته به شمار میرود.
