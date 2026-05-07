کمبود هلیوم در پی جنگ علیه ایران/ تهدید تازه برای صنعت تراشه و تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تأثیر توقف صادرات هلیوم از طریق تنگه هرمز در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به بخشهای صنعتی مختلفی در جهان، گسترش یافته و علاوه بر صنعت تجهیزات پزشکی، تولید تراشههای الکترونیکی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
براساس گزارش شبکه الجزیره به نقل از بلومبرگ، شرکت «رویال فیلیپس» جدیدترین نمونه از شرکتهایی است که در تأمین هلیوم مورد نیاز برای راهاندازی دستگاههای تصویربرداری MRI و سیتیاسکن با مشکل مواجه شدهاند؛ مشکلی که به دلیل بسته شدن تنگه هرمز و کاهش عرضه این گاز به وجود آمده است.
بلومبرگ به نقل از «روی جاکوبز» مدیرعامل این شرکت نوشت که فعالیت بخش تصویربرداری پزشکی فیلیپس در سطح جهانی گسترده است و بحران تنگه هرمز نشان داد وابستگی به مادهای محدود مانند هلیوم تا چه اندازه آسیبپذیر است. اختلال در تأمین این گاز، چالشهای فوری، ایجاد کرده است.
هلیوم در بخش عمدهای از تجهیزات پزشکی فیلیپس استفاده میشود، هرچند این شرکت حدود یک دهه است روی توسعه دستگاههایی با مصرف بسیار پایین هلیوم کار میکند.
جاکوبز همچنین گفت که پس از قطعیهای اخیر برق در اسپانیا و پرتغال، تقاضا برای این دستگاهها افزایش یافته، اما حل این مشکل از نظر فنی آسان نیست.
بر اساس گزارش مؤسسه آلمانی «ایفو»، قطر حدود ۴۰ درصد از هلیوم مورد نیاز اتحادیه اروپا را تأمین میکند، اما بسته شدن تنگه هرمز موجب اختلال در انتقال این گاز و افزایش قیمتها شده است؛ در حالی که هلیوم در تولید تراشههای الکترونیکی نیز کاربرد گسترده دارد.
افزایش هزینهها
سهام شرکت «جیای هلثکر تکنولوژیز» هفته گذشته پس از کاهش پیشبینی سودآوری این شرکت افت کرد. این شرکت دلیل این موضوع را مشکلات زنجیره تأمین و افزایش هزینه تراشههای حافظه، نفت، حملونقل و دیگر مواد اولیه عنوان کرد.
شرکتهای «فیلیپس» و «زیمنس هلثینیرز» همچنین با تبعات تعرفههای گمرکی بر کالاهای صادراتی به آمریکا مواجه هستند. در همین حال، تحقیقات دولت دونالد ترامپ درباره واردات تجهیزات پزشکی که از سپتامبر گذشته آغاز شده، همچنان ادامه دارد؛ مسئلهای که میتواند تعرفه واردات تجهیزاتی مانند دستگاههای تصویربرداری و تجهیزات تنفس مصنوعی را افزایش دهد.
شرکت فیلیپس که در بورس آمستردام هلند حضور دارد، اعلام کرد برای محافظت از سودآوری خود در شرایط پرنوسان ناشی از تعرفهها و هزینههای بالا بر کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و تقویت زنجیره تأمین تمرکز خواهد کرد.
این شرکت همچنین از ثبت سود تعدیلشده ۳۵۳ میلیون یورویی (حدود ۴۱۴ میلیون دلار) پیش از بهره و مالیات در سهماهه نخست سال خبر داد که فراتر از پیشبینیها بوده و چشمانداز مالی سالانه خود را نیز حفظ کرده است.
فشار بر صنعت تراشه
در اواخر مارس گذشته، خبرگزاری رویترز گزارش داد که کمبود هلیوم ناشی از جنگ، برخی بخشهای تولید در زنجیره تأمین فناوری جهان را تحت تأثیر قرار داده و شرکتها را به جستوجوی منابع جایگزین واداشته است.
هلیوم در مراحل مهم تولید تراشهها از جمله سیستمهای خنککننده، تشخیص نشت و فرآیندهای دقیق تولید استفاده میشود.
رویترز به نقل از «جری ژانگ» مسئول فروش شرکت سوئیسی «فات» در چین، که در زمینه قطعات نیمههادی فعالیت میکند، نوشت که کمبود هلیوم بر تولید این شرکت و شرکتهای دیگر تأثیر گذاشته و تأخیر در حملونقل نیز بحران را تشدید کرده است. این شرکت در حال جستوجوی منابع جایگزین از جمله در آمریکاست.
همچنین «ژو لیمین» از واحد «امآراسآی» وابسته به شرکت «مایکرونیک» اعلام کرد که برخی مواد اولیه وارداتی از اسرائیل با تأخیر مواجه شدهاند و این موضوع بر زمان تحویل سفارشها و مشتریان اثر گذاشته است.
وبسایت آمریکایی «بیزنس اینسایدر» نیز به نقل از «وندل هوانگ» مدیر مالی شرکت تایوانی «تیاسامسی» گزارش داد که قیمت برخی مواد شیمیایی و گازهای مورد استفاده در تولید تراشه احتمالاً به دلیل جنگ علیه ایران، افزایش خواهد یافت.
او افزود: این موضوع ممکن است سودآوری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد، اما تیاسامسی ذخایر کافی از هیدروژن و هلیوم برای عبور از هرگونه کمبود احتمالی در اختیار دارد.
هلیوم نقش مهمی در تولید نیمههادیها ایفا میکند و قطر حدود یکسوم عرضه جهانی این گاز را تأمین میکند. به همین دلیل، جنگ علیه ایران، باعث کمبود جهانی این گاز بیرنگ و بیبو شده است.
رویترز نیز در ماه مارس گزارش داده بود که شرکت فرانسوی «ایر لیکید» فعال در حوزه گازهای صنعتی نسبت به کمبود کوتاهمدت هلیوم به دلیل جنگ علیه ایران، هشدار داده و اعلام کرده بود قصد دارد عرضه این گاز را از مناطق دیگر جهان بازتوزیع کند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما