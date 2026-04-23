شهادت خبرنگار روزنامه الاخبار لبنان در حمله هوایی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که عصر چهارشنبه دو خبرنگار زن لبنانی در روستای «الطیری» در جنوب لبنان به دست نظامیان صهیونیست محاصره شده بودند، روزنامه الاخبار لبنان تایید کرد که «آمال خلیل»، خبرنگار این روزنامه در جنوب لبنان به شهادت رسیده است.

این خبرنگار لبنانی پس از تعقیب توسط هواپیماهای متجاوز صهیونیستی و هدف قرار گرفتن در یک سری حملات موشکی که ابتدا به ماشین او و سپس به خانه‌ای که در آن پناه گرفته بود، اصابت کرد، به شهادت رسید.

این حمله آشکارا مطبوعات و روزنامه‌نگاران در لبنان را هدف قرار داد. او به مدت هفت ساعت در حالی که خونریزی می‌کرد، رها شد؛ در حالی که نه دولت لبنان، نه صلیب سرخ و نه نیروهای یونیفل نتوانستند او را نجات دهند.

نیروهای اشغالگر وسیله نقلیه‌ای را که او در آن سفر می‌کرد هدف قرار دادند؛ در ادامه او به خانه‌ای پناه برد و سپس آنجا را ویران کردند.

این روزنامه نوشت: ما در یک حمله آشکار به مطبوعات و روزنامه‌نگاران در لبنان هدف قرار گرفتیم. همکار ما آمال خلیل در حین انجام وظیفه روزنامه‌نگاری و حرفه‌ای خود در جنوب به شهادت رسید.

روزنامه الاخبار افزود: امدادگران برای یافتن پیکر آمال در خانه‌ای که هدف حمله هوایی رژیم اسرائیل قرار گرفت، مشغول جست‌وجو شدند زیرا همکارش زینب فرج گفته بود که خلیل دقایقی قبل از حمله هوایی آنجا بوده است.

منابع تیم‌های نجات به الاخبار گفتند: روزنامه‌نگار آمال خلیل در گوشه‌ای از خانه‌ای که هدف حمله هوایی رژیم اسرائیل قرار گرفته، زیر سقف فروریخته بوده و شهادت او تایید شد.

در این باره «پاول مورکوس» وزیر اطلاع‌رسانی لبنان شهادت آمال خلیل را تسلیت گفت و هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران را جنایتی فجیع و نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانست.

روزنامه الاخبار در ادامه نوشت ارتش رژیم اسرائیل روزنامه‌نگاران آمال خلیل و زینب فرج را در روستای طیری محاصره کرده و از رسیدن صلیب سرخ و ارتش لبنان به آنها جلوگیری کرده بود.

پیشتر رژیم صهیونیستی در حمله هوایی خودرویی را در طیری هدف قرار داد؛ جایی که روزنامه‌نگاران و غیرنظامیان در نزدیکی محل حمله حضور داشتند.