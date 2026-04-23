هیئت علمای بیروت: هدف قرار دادن خبرنگاران قتل کلمۀ آزادی و جنایتی به وسعت یک وطن است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ«هیئت علمای بیروت» با صدور بیانیهای، حمله مستقیم رژیم صهیونیستی به گروههای رسانهای در جنوب لبنان و به شهادت رسیدن «آمال خلیل»، خبرنگار روزنامه «الاخبار»، را بهشدت محکوم کرد و آن را جنایتی آشکار علیه رسانه و حقیقت دانست.
در این بیانیه آمده است: «این، همان ماهیت تجاوزکارانه این رژیم وحشی است؛ رژیمی اشغالگر و هتاک به مقدسات که در سرزمینهای ما به قتل، ویرانی و نقض همه ارزشهای انسانی دست میزند؛ تجاوزی وحشیانه که فراتر از تصور است.» هیئت علمای بیروت تأکید کرد که این رویکرد، از زمان شکلگیری این رژیم در دهههای گذشته تاکنون، همواره با کشتار و اقدامات تروریستی هولناک همراه بوده است.
این نهاد دینی با اشاره به هدف قرار دادن خبرنگاران افزود: «کشتن کسانی که تصویر واقعی و زشت این دشمن را افشا میکنند، جنایتی به وسعت یک وطن و مصداق جنایت جنگی است؛ قتلی علیه کلمه آزادی که تسلیم و خواری را نمیپذیرد.» در ادامه این بیانیه، این اقدام «عامدانه» توصیف شده که بیانگر «اوج بزدلی، کینهتوزی و پستی» عاملان آن است.
هیئت علمای بیروت ضمن اعلام تسلیت به خانواده شهیده آمال خلیل و همکاران وی در روزنامه الاخبار، از این خبرنگار بهعنوان «فرد رسانهای شجاع، مقاوم و برجسته» یاد کرد و تأکید کرد که این جنایت، خشم و اندوه عمیقی در میان آزادگان برانگیخته است. این نهاد همچنین هشدار داد که سیاست ترور و حذف رسانهها، تهدیدی جدی برای آینده «رسانه آزاد و مقاوم» در لبنان بهشمار میرود.
در پایان این بیانیه آمده است که مقابله با این رویکرد، نیازمند آمادگی و ایستادگی با همه ابزارهای ممکن است و تأکید شده: «موضع ما مقاومت است؛ نه عقبنشینی دارد و نه تغییر.»
