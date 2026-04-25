بریتانیا و فنلاند حملات به خبرنگاران در لبنان را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بریتانیا و فنلاند حملات رژیم صهیونیستی به خبرنگاران در لبنان را محکوم کرده و خواستار تأمین فوری امنیت فعالان رسانهای شدند.
این دو کشور در بیانیهای مشترک، بهعنوان رؤسای مشترک «ائتلاف آزادی رسانه»، اعلام کردند که خبرنگاران نقش حیاتی در افشای واقعیتهای جنگ دارند و هدف قرار دادن آنان «غیرقابل قبول» است. در این بیانیه به شهادت «آمال خلیل»، خبرنگار لبنانی که در حمله ۲۲ آوریل در جنوب لبنان شهید، اشاره شده است.
در همین حال، سندیکای سردبیران مطبوعات لبنان اعلام کرد که با شهادت آمال خلیل در شهر الطیری (الطیری، منطقهای در جنوب لبنان)، شمار خبرنگاران و فعالان رسانهای جان باخته در حملات رژیم صهیونیستی از دوم مارس به ۲۷ نفر رسیده و شمار زیادی نیز زخمی شدهاند. همچنین گزارش شده که وی پیشتر تهدیدهایی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی دریافت کرده بود.
این نهاد لبنانی با محکومیت هدفگیری «عامدانه» خبرنگاران، از نهادهای رسانهای بینالمللی و عربی خواست تا از رسانههای لبنان حمایت کنند. همچنین خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که نیروهای رژیم صهیونیستی با هدف جلوگیری از امدادرسانی، مسیرهای منتهی به محل حادثه را هدف قرار داده و مانع دسترسی تیمهای امدادی شدهاند.
