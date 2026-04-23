درخواست فوری حماس از شورای صلح غزه در پی شهادت ۵ فلسطینی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی حماس در پی شهادت پنج فلسطینی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شمال غزه، از شورای صلح خواست این رژیم را به توقف نسل‌کشی در نوار غزه ملزم کند.

«حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس امروز پنج‌شنبه در واکنش به شهادت پنج فلسطینی از جمله سه کودک در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شمال نوار غزه، اظهار کرد: کشتار هولناکی که ارتش اشغالگر در شمال نوار غزه مرتکب شد و طی آن به شکل مستقیم کودکان فلسطینی را هدف قرار داد، در واقع گواه دیگری بر استمرار جنگ نسل‌کشی در مناطق مختلف نوار غزه است.

حازم قاسم گفت: حمله پهپادی به یک گروه از شهروندان فلسطینی در میدان شهر بیت لاهیا در شمال غزه که باعث شهادت پنج فلسطینی از جمله سه کودک شد، جنایت جدیدی در زنجیره کشتارها و نقض‌های مستمر رژیم اشغالگر است.

به گزارش «صدی البلد»، سخنگوی حماس افزود: این جنایت ناتوانی روبه‌فزونی شورای موسوم به «شورای صلح» را در الزام رژیم اشغالگر به متوقف کردن نقض‌هایش و یا عمل به تعهدات خود در هر توافقی نشان می‌دهد.

او تاکید کرد: این جنایت‌ها به روشنی نشان می‌دهد ماشین نظامی رژیم اشغالگر در واقع مسوول ارتکاب نسل‌کشی و نقض قوانین بین‌المللی و قوانین انسانی است.

حازم قاسم در پایان نیز از طرف‌های میانجی، کشورهای ضامن و اعضای شورای صلح خواست به مسوولیت‌های خود در الزام رژیم اشغالگر در متوقف کردن نسل‌کشی علیه نوار غزه عمل کنند.