به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ سخنگوی جنبش حماس در واکنش به جنایت جدید رژیم صهیونیستی در اردوگاه المغازی در نوار غزه، تأکید کرد که این جنایت بیانگر میزان بی‌توجهی این رژیم به تلاش میانجی‌گران و نقض آتش‌بس است.

حماس: رژیم صهیونیستی به جنگ نسل‌کشی ادامه می‌دهد

«حازم قاسم» سخنگوی حماس تأکید کرد: رژیم جنایتکار در ادامه جنگ نسل‌کشی بی‌وقفه علیه مردم ما در غزه و نقض آتش‌بس، جنایت جدیدی در اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه مرتکب شد.

وی افزود: شورای صلح غزه نیز به دلیل ناتوانی و سکوت در برابر این جنایت و پذیرش موضع اسرائیل، در این جنایت‌ها مسئول است.

جنایت در روز عرفه؛ چهره نژادپرستانه اسرائیل آشکار شد

سخنگوی حماس همچنین گفت: همزمانی کشتار امروز با روز عرفه، چهره نژادپرستانه و نفرت‌انگیز رژیم اشغالگر را آشکارتر کرد و نشان داد که به احساسات مسلمانان و نهادهای مذهبی آن‌ها توجهی ندارد.

در حمله امروز رژیم صهیونیستی به اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه، پنج فلسطینی شهید و تعدادی نیز زخمی شدند. منابع محلی گزارش دادند که پهپادهای رژیم صهیونیستی صبح امروز یک گروه از شهروندان را در اردوگاه المغازی هدف قرار دادند.

منابع فلسطینی گفتند که این حمله رژیم صهیونیستی در راستای حمایت از مزدوران این رژیم که قصد یورش به منازل شهروندان در این منطقه را داشتند، صورت گرفت و زمانی که این مزدوران با مقابله شهروندان مواجه شدند، پهپادهای اسرائیلی مداخله کرده و آن‌ها را هدف قرار دادند.

