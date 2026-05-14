به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران دیگر تنها به بازار نفت و سوخت محدود نشده، بلکه بحران به بخش تعمیر و نگهداری خودرو و روغن‌های صنعتی در آمریکا نیز رسیده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ، کمبود روغن موتور در آمریکا و افزایش شدید قیمت آن در نتیجه اختلال در زنجیره‌های تأمین از خاورمیانه رو به افزایش است.

بازار روغن‌های پایه گروه سوم ـ ماده اولیه اصلی مورد استفاده در تولید روغن موتورهای مدرن خودرو ـ در آمریکا با کمبود فزاینده‌ای روبه‌رو شده و هشدارهایی درباره گسترش بحران در هفته‌های آینده مطرح شده است.

«مایکل رومور» مدیر بخش خرید شرکت «لوبینت» فعال در حوزه تجارت و تولید روغن خودرو در نیویورک آمریکا، اعلام کرد که قیمت روغن‌های دارای استاندارد «دکسوس» تا ۵ دلار به ازای هر گالن (حدود ۳.۷ کیلوگرم) افزایش یافته که رقمی معادل حدود ۱.۳۵ دلار برای هر لیتر است.

رومور در گفت‌وگو با بلومبرگ گفت: این افزایش قیمت، بسیار بزرگ است. قیمت‌ها به‌تدریج افزایش پیدا نکردند، بلکه ناگهان جهش کردند.

او همچنین اشاره کرد که زمان تحویل روغن‌های مورد نیاز در آمریکا اکنون به حداقل پنج هفته رسیده، در حالی که پیش از آغاز جنگ علیه ایران این مدت حدود ۱۰ روز بود. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که آثار اختلال در بازار جهانی انرژی به تدریج به بخش‌های حمل‌ونقل، تعمیرات و صنایع مختلف اقتصاد آمریکا سرایت می‌کند.

«هالی آلفانو» مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان مستقل روغن آمریکا در مصاحبه با بلومبرگ گفت که این کشور حدود ۴۴ درصد از نیاز خود به این نوع روغن‌ها را از خاورمیانه وارد می‌کند.

او افزود: این تازه آغاز ماجرا است و کمبود عرضه، قریب‌الوقوع است. تأمین مقادیر کافی از این محصولات تا ماه ژوئن به چالشی جدی تبدیل خواهد شد.

آسیب به تأسیسات تولیدی

تأسیسات «پرل جی‌تی‌ال» متعلق به شرکت «شل» در قطر که یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان این نوع روغن در جهان به شمار می‌رود، در جریان حملاتی که شهر صنعتی رأس لفان در شمال قطر در ۱۸ مارس گذشته را هدف قرار داد، آسیب دید.

طبق گزارش بلومبرگ، شرکت شل اعلام کرده است که تعمیر بخش‌هایی از این مجموعه انرژی ممکن است حدود یک سال زمان ببرد، موضوعی که نگرانی‌ها درباره ادامه اختلال در زنجیره تأمین را تشدید کرده است.

فشارهای مضاعف

بحران تنها به تأمین‌کنندگان حوزه خلیج فارس محدود نمی‌شود. هالی آلفانو توضیح داد که جنگ علیه ایران همچنین تولید و صادرات روغن‌های پایه در کره جنوبی را نیز مختل کرده است؛ کشوری که یکی از تأمین‌کنندگان اصلی بازار آمریکا محسوب می‌شود.

علاوه بر این، بحران گازوئیل موجب شده پالایشگاه‌های آمریکایی تولید سوخت را در اولویت قرار دهند و به تولید روغن‌های صنعتی توجه کمتری داشته باشند؛ آن هم در شرایطی که ذخایر گازوئیل آمریکا به پایین‌ترین سطح خود در بیش از دو دهه اخیر رسیده است.

در نامه‌ای که انجمن تولیدکنندگان مستقل روغن آمریکا در ماه مارس برای «کریس رایت» وزیر انرژی آمریکا، ارسال کرد، آمده است که اختلال در زنجیره‌های تأمین باعث افزایش‌های اضطراری و متعدد در قیمت روغن‌های پایه شده و برخی تولیدکنندگان نیز محصولات خود را از بازار خارج کرده یا محدودیت‌هایی برای خریداران اعمال کرده‌اند.

جهش قیمت‌ها

مؤسسه نفت آمریکا برای کاهش فشار بحران، بخشی از استانداردهای فنی مرتبط با روغن‌ها را تعدیل کرده است، اما این مسئله در مورد روغن‌های «دکسوس» که برای اغلب خودروهای شرکت «جنرال موتورز» ضروری هستند، همچنان پیچیده باقی مانده است.

بر اساس اعلام انجمن تولیدکنندگان، سازندگان نمی‌توانند به‌راحتی روغن‌های پایه گروه سوم را در محصولات «دکسوس» جایگزین کنند؛ زیرا انجام این کار نیازمند دریافت تأییدیه‌های جداگانه است و در غیر این صورت، خطر لغو مجوزهای مربوطه وجود دارد.

