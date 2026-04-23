به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ معاونت تهذیب و تربیت حوزه علمیه قم با همکاری موسسه خانه طلاب جوان، مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب «طرح محو اسرائیل» را برگزار میکند. این رویداد فرهنگی با هدف تعمیق دانش و بصیرت دینی و سیاسی طلاب طراحی شده است.
در این مسابقه، ۱۰ نفر از برگزیدگان، جوایز نقدی به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال را دریافت خواهند کرد.
علاقهمندان به شرکت در این مسابقه میتوانند کتاب «طرح محو اسرائیل» را با ۲۰ درصد تخفیف از وبسایت خانه طلاب جوان به آدرس khanetolab.ir تهیه کنند. مهلت ثبتنام در این مسابقه تا ۷ اردیبهشت ماه است.
زمان برگزاری آزمون این مسابقه، ۲۵ اردیبهشت ماه تعیین شده است. برای ثبتنام، علاقهمندان میتوانند به فرم موجود در وبسایت khanetolab.ir/forms/573 مراجعه نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگیهای لازم، آیدی (@Mostafa127525) از طریق پیامرسان ایتا و شماره تماس 09196639792 پاسخگوی سوالات علاقهمندان هستند.
.
..........................
پایان پیام
نظر شما