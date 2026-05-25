به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) - ابنا - حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی، امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با تقدیر از مجموعه کارشناسان و مدیران جهادی این مرکز ملی، گفت: مرکز ملی پاسخگویی آبروی دفتر تبلیغات اسلامی است و خدمات منحصربهفردی ارائه میدهد. حجم و عمق پاسخگویی به سؤالات دینی در این مرکز، قابل مقایسه با هیچ جای دیگر نیست.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به ویژگیهای حجت الاسلام والمسلمین اصغری مدیر سابق مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، افزود: از دوران دانشجویی و کارشناسی ارشد فلسفه دین در خدمت ایشان بودیم. جناب آقای اصغری مدیری لایق، خدوم و همراه بودند و کوچکترین مشکلی در مدیریتشان نداشتیم. خداوند به ایشان در دانشگاه باقرالعلوم(ع) توفیق بدهد.
وی با بیان سابقه ۱۲ ساله آشنایی با حجت الاسلام احمد اولیایی رئیس جدید مرکز، اظهار کرد: از ایشان انتظار میرود مسأله طراحی پاسخگویی در سطح ملی را جدی بگیرند. راهاندازی پاسخگویی با گویش محلی در استانهایی مانند خراسان، اصفهان و خوزستان، تهیه زیرساختهای لازم و ارتباطگیری استانی از جمله اولویتهاست تا با فقر پاسخگویی در استانها مواجه نباشیم.
حجت الاسلام والمسلمین واعظی با تأکید بر ضرورت ارتقای پاسخگویی هوشمند، خاطرنشان کرد: دیتاهای پاک و صحیح باید به سامانه پاسخگویی هوشمند «دیندان» داده شود. همچنین پاسخگویی باید در ابعاد غیر از فقه نیز قوی و مثمر ثمر شود. در دو ماهه جنگ رمضان، حدود ۵۰۰ هزار سؤال در قالبهای مختلف به مرکز رسیده که ظرفیت عظیمی است و باید قدر دانسته شود.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی تصریح کرد: پاسخگویی نباید در چارچوب سنتی متوقف شود. از زیستبوم فضای مجازی باید برای گسترش دامنه پاسخگویی استفاده گردد. همچنین توجه به پاسخگویی بینالملل و آموزش طلاب غیرایرانی برای پاسخگویی در کشورهای خودشان، از محورهایی است که مدیریت جدید باید پیگیری کند.
حجت الاسلام والمسلمین واعظی در پایان با اشاره به افزایش مسئولیتها در شرایط کنونی، گفت: هر چه شهادتها بیشتر میشود، بار وظایف و رسالت ما سنگینتر میگردد. شهادت امام شهید با آن کمالات و جانفشانی شان، مسئولیت ما را بیشتر میکند. امروز ادعای انقلابی بودن آسان است، اما انقلابی بودن واقعی در زمان رژیم طاغوت همراه با شکنجه، سختی و تبعید بود.
