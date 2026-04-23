به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسمی باشکوه و با حضور علمای شیعه و اقشار مختلف مردم مقام والای رهبر شهید امت، آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای در پاکستان گرامی داشته شد.

در این مراسم که به همت حوزه علمیه جامعة المنتظر و وفاق المدارس الشیعه پاکستان و به میزبانی آیت‌الله حافظ ریاض حسین نجفی در شهر لاهور برگزار شد، سخنرانان با بررسی ابعاد مختلف این رخداد، آن را عاملی در جهت تقویت انسجام و همگرایی در میان شیعیان پاکستان توصیف کردند.

شهادت رهبر امت؛ توطئه‌ای برای پایان دادن به انقلاب اسلامی

حجت‌الاسلام والمسلمین ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، در سخنانی اظهار داشت: شهادت امام آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای توطئه‌ای برای پایان دادن به انقلاب اسلامی بود.

وی با اشاره به توطئه‌های صورت گرفته علیه فعالان و تشکل‌های دینی در پاکستان افزود: بخشی از اعتماد موجود میان پاکستان و ایران حاصل تلاش‌های ماست. ما در پاکستان فضای اتحاد و وحدت را ایجاد کرده‌ایم و به همین دلیل نیز هدف تبلیغات منفی و تخریب قرار گرفتیم، چرا که حامی انقلاب اسلامی هستیم. با این حال، به فضل الهی، اقدامات علیه شیعیان را نیز متوقف کردیم.

وی تأکید کرد: نیازی به دریافت تأییدیه برای اثبات میهن‌دوستی خود نداریم و باید برای برقراری نظام عدالت در کشور و دفاع از انقلاب اسلامی آماده باشیم. روح انقلاب، ترویج تحمل و مدارا در میان مردم است.

رهبر شهید؛ منادی وحدت شیعه و سنی

سناتور راجا ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان نیز در این همایش، با اشاره به ابعاد بین‌المللی شهادت امام خامنه‌ای گفت: آیت‌الله العظمی خامنه‌ای متفکری برجسته و منادی وحدت شیعه و سنی بودند و ارتباط گسترده‌ای با جوانان، شاعران و نویسندگان داشتند و به هنر میدان می‌دادند.

راجا ناصر عباس جعفری افزود: بر اساس اندیشه‌های ایشان، بازسازی ساختار مدارس دینی ضروری است و امروز مفهوم ولایت فقیه در سطح جهان مورد مطالعه قرار گرفته است.

جعفری همچنین با تأکید بر اهمیت وحدت اظهار داشت: سخن گفتن از وحدت نشانه ضعف نیست، بلکه عزت جمعی در آن نهفته است. هیچ‌کس قادر به تجزیه ما نیست و هیچ قدرت ظالمی نمی‌تواند ما را به تبعیت وادار کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را مسئول این اقدام دانست و تصریح کرد: هرگونه تمجید از آنان به معنای دشمنی با ماست.

علاقه ویژه آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای به پاکستان

حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی، رئیس تحریک بیداری امت مصطفای پاکستان، دیگر سخنران این گردهمایی با تمجید از نقش و ابتکار آیت‌الله حافظ ریاض حسین نجفی در تمهید و تدارک این گردهمایی گفت: مردم پاکستان مدت‌ها در انتظار اتحاد رهبران شیعه بودند و این رخداد آنان را به هم نزدیک کرد.

وی افزود: آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای نیز همچون پدر خود علاقه‌مند به پاکستان هستند.

او با اشاره به تحولات امنیتی منطقه اظهار داشت: در گذشته گفته می‌شد تکفیری‌ها صرفاً تهدید لفظی دارند، اما اکنون به تهدیدی عملی تبدیل شده‌اند.

وی همچنین تأکید کرد که اجازه داده نخواهد شد پاکستان تحت نفوذ قدرت‌های خارجی قرار گیرد و از برگزاری اجتماع بزرگی در میدان منار پاکستان خبر داد.

ترامپ ناچار به عقب‌نشینی خواهد شد

در بخش دیگری از این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین شبیر حسن میثمی، دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان، با اشاره به نقش ایران در جهان اسلام گفت: ایران با عمل به قرآن کریم نشان داد که نمایندگان حقیقی اسلام چه کسانی هستند و پرچم اسلام همواره در دست ملت جعفریه بوده است.

وی افزود: به دلیل استقامت ایران، ترامپ ناچار به عقب‌نشینی خواهد شد و به‌زودی نمایندگان خود را به اسلام‌آباد اعزام خواهد کرد. او همچنین نقش پاکستان در مذاکرات میان ایران و آمریکا را مهم ارزیابی کرد.

در بخشی از این گردهمایی مهران موحدفر، سرکنسول ایران، و دکتر اصغر مسعودی، مدیرکل خانه فرهنگ ایران، از حمایت‌های مردم پاکستان از ایران قدردانی کردند.

