به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ منابع خبری اعلام کردند که صادق خان، شهردار لندن، روند اجرای یک قرارداد امنیتی به ارزش ۵۰ میلیون پوند میان پلیس لندن و شرکت آمریکایی «پالانتیر تکنولوژیز» را متوقف کرده است.

این قرارداد قرار بود زمینه استفاده پلیس لندن از فناوری‌های هوش مصنوعی و سامانه‌های پیشرفته تحلیل داده را در حوزه تحقیقات جنایی فراهم کند و از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین توافق تاکنون میان پالانتیر و پلیس این شهر یاد می‌شد.

تعلیق این قرارداد در فضایی صورت گرفته که انتقادها از نقش و ارتباطات پالانتیر با رژیم صهیونیستی، به‌ویژه در سایه نسل کشی در غزه، شدت گرفته است.

پالانتیر تکنالوجیز متهم است در جریان این درگیری‌ها، ابزارهای نظارتی، سامانه‌های تحلیل داده و فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را در اختیار ساختارهای نظامی و امنیتی رژیم اسرائیل قرار داده است؛ فناوری‌هایی که در عملیات نظامی علیه نوار غزه مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

مجموعه‌ای از سازمان‌های حقوق بشری و کارزارهای همبستگی با فلسطین، از تصمیم شهردار لندن حمایت کرده‌اند و آن را اقدامی مهم در جلوگیری از ورود فناوری‌های بحث‌برانگیز به نهادهای پلیسی بریتانیا توصیف می‌کنند.

به گفته این گروه‌ها، پیوندهای پالانتیر با قراردادهای امنیتی و نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل، پرسش‌ها و دغدغه‌های جدی‌ای درباره پیامدهای به‌کارگیری فناوری‌های این شرکت در ساختارهای پلیسی انگلیس برانگیخته و ضرورت بازنگری در چنین همکاری‌هایی را برجسته کرده است.

