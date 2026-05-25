صادق‌خان‌ قرارداد امنیتی پلیس لندن با شرکت مرتبط با اسرائیل را متوقف کرد

۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۹
کد مطلب: 1818406
همزمان با افزایش فشار گروه‌های حقوق بشری درباره نقش فناوری‌های شرکت آمریکایی «پالانتیر» در نسل‌کشی غزه، شهردار لندن قرارداد بزرگ امنیتی پلیس این شهر با این شرکت آمریکایی را متوقف کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ منابع خبری اعلام کردند که صادق خان، شهردار لندن، روند اجرای یک قرارداد امنیتی به ارزش ۵۰ میلیون پوند میان پلیس لندن و شرکت آمریکایی «پالانتیر تکنولوژیز» را متوقف کرده است.

این قرارداد قرار بود زمینه استفاده پلیس لندن از فناوری‌های هوش مصنوعی و سامانه‌های پیشرفته تحلیل داده را در حوزه تحقیقات جنایی فراهم کند و از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین توافق تاکنون میان پالانتیر و پلیس این شهر یاد می‌شد.

تعلیق این قرارداد در فضایی صورت گرفته که انتقادها از نقش و ارتباطات پالانتیر با رژیم صهیونیستی، به‌ویژه در سایه نسل کشی در غزه، شدت گرفته است.

پالانتیر تکنالوجیز متهم است در جریان این درگیری‌ها، ابزارهای نظارتی، سامانه‌های تحلیل داده و فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را در اختیار ساختارهای نظامی و امنیتی رژیم اسرائیل قرار داده است؛ فناوری‌هایی که در عملیات نظامی علیه نوار غزه مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

مجموعه‌ای از سازمان‌های حقوق بشری و کارزارهای همبستگی با فلسطین، از تصمیم شهردار لندن حمایت کرده‌اند و آن را اقدامی مهم در جلوگیری از ورود فناوری‌های بحث‌برانگیز به نهادهای پلیسی بریتانیا توصیف می‌کنند.

به گفته این گروه‌ها، پیوندهای پالانتیر با قراردادهای امنیتی و نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل، پرسش‌ها و دغدغه‌های جدی‌ای درباره پیامدهای به‌کارگیری فناوری‌های این شرکت در ساختارهای پلیسی انگلیس برانگیخته و ضرورت بازنگری در چنین همکاری‌هایی را برجسته کرده است.

