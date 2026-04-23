۳۰ عضو کنگره آمریکا متهم به آزار جنسی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک مطالعهٔ تازه که روز سهشنبه منتشر شده، نشان میدهد که طی ۲ دههٔ گذشته، دستکم ۳۰ عضو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با ۵۳ مورد اتهام آزار جنسی در محیط کار مواجه بودهاند.
این گزارش توسط اتحادیهٔ دفاع از زنان آمریکا منتشر شده و در شرایطی انجام میشود که موجی از استعفاهای اخلاقی، کنگره را در برگرفته است.
بنابراین مطالعه، بیشتر قانونگذارانی که در ۱۳ ایالت و گوآم با این اتهامات روبهرو بودهاند، از سمت خود کنارهگیری کردهاند، اما ۹ نفر همچنان کرسی خود را حفظ کردهاند.
تقریباً در همهٔ موارد مستندشده، مردان به آزار زنان متهم شدهاند و ۷۷ درصد از اتهامات علیه کارکنان بخش قانونگذاری ثبت شده است
این پژوهش آورده که تعداد واقعی موارد آزار احتمالاً بسیار بیشتر است، چراکه تنها یکسوم قربانیان شکایت خود را علنی میکنند.
