به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معتز مطر در اظهاراتی با بیان اینکه هزاران بیانیه و موضع‌گیری سیاسی نتوانسته است جنگ‌ها و بحران‌های منطقه را متوقف کند، گفت: یک تهدید معتبر و برخوردار از پشتوانه عملی می‌تواند طرف مقابل را وادار به بازنگری در محاسبات خود کند و این همان تفاوت اساسی میان اعتراض صرف و بازدارندگی مؤثر است.

وی همچنین با اشاره به واکنش برخی طرف‌های منطقه‌ای نسبت به بازیگران مستقل، اظهار داشت: مشکل اصلی برخی کشورها با این بازیگران، رفتار یا مواضع آن‌ها نیست، بلکه واقعیتی است که حضور و عملکردشان آشکار می‌کند؛ واقعیتی که ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های دیگران را به نمایش می‌گذارد.

این روزنامه‌نگار مصری در ادامه با تأکید بر نقش قدرت در روابط منطقه‌ای افزود: در سیاست منطقه‌ای، احترام معمولاً از قدرت و توان بازدارندگی ناشی می‌شود، نه از تکرار مداوم عباراتی مانند «با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کنیم».

مطر همچنین خاطرنشان کرد هنگامی که یک بازیگر در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نمی‌شود، تناقض‌ها و معیارهای دوگانه موجود در مواضع برخی طرف‌ها بیش از پیش آشکار می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: هیچ کشوری برای ضعف و ناتوانی هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند، اما همه بازیگران، قدرت و توان تأثیرگذاری را در محاسبات سیاسی و امنیتی خود لحاظ می‌کنند و بر اساس آن تصمیم می‌گیرند.