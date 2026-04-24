به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در سفر به شهرستان لنگرود، با حضور در منازل خانواده‌های معظم شهدا، با همسر و فرزندان سردار شهید کمیل مطیع‌دوست و همچنین خانواده شهید حق‌بین دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدارها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، اظهار داشت: شهدا مظهر اخلاص، ایمان و ایستادگی در مسیر حق هستند و امروز امنیت، عزت و اقتدار نظام اسلامی مرهون خون پاک آنان است.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به ویژگی‌های برجسته شهدا افزود: شهدا با درک عمیق از شرایط زمان خود، در حساس‌ترین مقاطع تاریخی از جان خویش گذشتند و نشان دادند که ایمان واقعی با عمل و فداکاری معنا پیدا می‌کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در دیدار با خانواده شهید کمیل مطیع‌دوست، از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا به عنوان ادامه‌دهندگان راه شهیدان یاد کرد و گفت: خانواده‌های معظم شهدا با تحمل سختی‌ها و فقدان عزیزان خود، نقش بزرگی در حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به عملیات رمضان و رشادت‌های رزمندگان اسلام در این مقطع تاریخی خاطرنشان کرد: جنگ رمضان یکی از جلوه‌های بارز ایثار و مقاومت رزمندگان اسلام بود که در آن، نیروهای مؤمن و انقلابی با کمترین امکانات در برابر دشمن ایستادگی کردند.

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: شهدای جنگ رمضان با روحیه‌ای سرشار از ایمان و توکل، معادلات دشمن را بر هم زدند و نشان دادند که پیروزی تنها در تجهیزات نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه ایمان و اراده عامل اصلی موفقیت است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر جایگاه والای شهدا در نظام اسلامی تصریح کرد: فرهنگ ایثار و شهادت، ستون اصلی پایداری جمهوری اسلامی است و هرچه این فرهنگ در جامعه تقویت شود، نظام اسلامی نیز مستحکم‌تر خواهد بود.

وی در دیدار با خانواده شهید محمدعلی حق‌بین نیز با تجلیل از شخصیت این شهید گرانقدر گفت: شهید حق‌بین از جمله فرماندهان مخلص و شجاعی بود که عمر خود را در مسیر دفاع از انقلاب و ارزش‌های اسلامی صرف کرد.

آیت‌الله رمضانی افزود: سیره و سبک زندگی شهدا باید به عنوان الگوی عملی برای نسل جوان تبیین شود تا آنان بتوانند در مسیر تعالی فردی و اجتماعی از این الگوهای نورانی بهره ببرند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به نقش شهدا در اقتدار ملی اظهار داشت: اگر امروز جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی اثرگذار است، این جایگاه حاصل مجاهدت‌ها و فداکاری‌های شهدا و ایثارگران است.

وی همچنین بر ضرورت تبیین صحیح مفاهیم جهاد و شهادت تأکید کرد و گفت: باید با زبان روز و شیوه‌های مؤثر، فرهنگ ایثار و مقاومت را به نسل‌های آینده منتقل کنیم تا این سرمایه عظیم معنوی حفظ شود.

در پایان این دیدارها، آیت‌الله رمضانی با خانواده‌های شهدا ابراز همدردی کرد و بر ادامه راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید نمود.

